صدور حکم پنج سال حبس برای دو برادر بحرینی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه‌های بحرین حکم پنج سال حبس برای دو برادر بازداشت‌شده، احمد النجار (ابو زهیر) و احمد النجار (ابو هانی) صادر کردند.

بر اساس این گزارش، نیروهای حکومت بحرین شامگاه سه‌شنبه ۳ فوریه ۲۰۲۶، با یورش به منازل این دو برادر در منطقه الدیّه، آنها را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. احمد و محمد النجار پس از بازداشت، برای چند روز به‌صورت اجباری ناپدید شدند.

در ادامه، دادستانی عمومی بحرین روز یکشنبه ۸ فوریه ۲۰۲۶، حکم بازداشت ۳۰ روزه این دو برادر را به اتهام انجام تحقیقات صادر کرد و پس از آن، روند تمدید بازداشت آنها ادامه یافت.

در نهایت، دادگاه‌های بحرین حکم پنج سال حبس برای هر یک از این دو برادر صادر کردند.

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