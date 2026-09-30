به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علمای جبل عامل لبنان در دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین، بر ادامه مسیر رهبران شهید و حفظ اصول مقاومت تأکید کردند و خواستار توقف مذاکرات مستقیم با اسرائیل شدند.

در این بیانیه، علمای جبل عامل با گرامیداشت یاد سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین، اعلام کردند که بر عهد خود برای ادامه مسیر تاریخی مردم جبل عامل در دفاع از سرزمین، عزت و حاکمیت لبنان پایبند هستند. آنان همچنین شش محور را به‌عنوان چارچوب مواضع خود در این مناسبت اعلام کردند.

تأکید بر تداوم مسیر «ما بر عهد هستیم»

علمای جبل عامل در نخستین محور، از مرحله کنونی با عنوان «إنّا علی العهد» یا «ما بر عهد هستیم» یاد کرده و بر پایبندی به تصمیم شورای حزب‌الله در نام‌گذاری این مرحله تأکید کردند. در این بیانیه، استمرار رهبری پس از شهادت فرماندهان، حفظ اصول مقاومت و ایستادگی در برابر هرگونه تجاوز از محورهای این عهد عنوان شده است.

در بخش دیگری از بیانیه، این تجمع با حمایت از موضع شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، خواستار توقف مذاکرات مستقیم با اسرائیل و بازنگری در مسیر مذاکرات شد. علمای جبل عامل همچنین «توافق چارچوب» را مورد مخالفت قرار داده و مدعی شدند که چنین توافقی به معنای واگذاری برخی اهرم‌های قدرت لبنان و در راستای منافع اسرائیل و آمریکا است. آنان هرگونه عقب‌نشینی اسرائیل از اراضی لبنان را، از دیدگاه خود، نتیجه فداکاری‌ها و پایداری نیروهای مقاومت دانستند.

مقاومت؛ گزینه راهبردی از نگاه علمای جبل عامل

در سومین محور، علمای جبل عامل مقاومت را گزینه‌ای راهبردی برای حفاظت از موجودیت لبنان توصیف کردند و مدعی شدند که اسرائیل تمامیت لبنان را هدف قرار داده و به دنبال ایجاد شکاف و اختلاف داخلی در این کشور است. آنان همچنین سلاح مقاومت را مرتبط با آزادسازی اراضی اشغالی و بازگشت ساکنان مناطق مربوط دانستند و بر مخالفت خود با خلع سلاح مقاومت تأکید کردند.

این تجمع در ادامه با اشاره به عملکرد نیروهای مقاومت در مناطق درگیری، مدعی شد که پایداری این نیروها و استفاده از تاکتیک‌های «کر و فر» مانع از تثبیت اشغال و ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در جنوب لبنان شده است. در بیانیه همچنین از مقاومت نیروها در مناطقی مانند تپه علی الطاهر تمجید شده است. این ادعاها در متن بیانیه علمای جبل عامل مطرح شده است.

علمای جبل عامل در بخش دیگری از بیانیه، از دولت و نهادهای لبنان خواستند مسئولیت‌های قانونی و ملی خود را در حفاظت از حاکمیت کشور و مقابله با اشغال انجام دهند. آنان همچنین بر گفت‌وگوی داخلی تأکید کردند، مشروط بر اینکه این گفت‌وگو به گفته آنان با هدف قرار دادن مقاومت و محیط اجتماعی آن همراه نباشد. توجه به مسائل معیشتی مردم و تأمین نیازهای آوارگان نیز از دیگر موضوعات مورد تأکید این تجمع بود.

در بخش پایانی بیانیه، علمای جبل عامل از شهدای مقاومت، مجروحان و اسرای این جریان تجلیل کردند و از مواضع جمهوری اسلامی ایران و مردم یمن و نیروهای انصارالله قدردانی کردند. آنان همچنین فلسطین را «قطب‌نما، نماد و چشم‌انداز آینده» توصیف کردند و بر تداوم مسیر مقاومت تأکید کردند.

...............

پایان پیام