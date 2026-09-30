  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

برگزاری وبینار »جهان ادبی مشترک؛ میراث کلاسیک ایران و ارمنستان«

۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۵
کد مطلب: 1871989
برگزاری وبینار »جهان ادبی مشترک؛ میراث کلاسیک ایران و ارمنستان«

سلسله وبینارهای تخصصی «دیپلماسی کتاب» با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، فردا پنجشنبه در نشستی با عنوان «جهان ادبی مشترک؛ میراث کلاسیک ایران و ارمنستان» به بررسی اشتراکات و پیوندهای ادبی دو کشور می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در این نشست با عنوان «جهان ادبی مشترک؛ میراث کلاسیک ایران و ارمنستان»، ظرفیت‌ها و پیوندهای ادبی میان دو کشور با تمرکز بر میراث کلاسیک ایران و ارمنستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مریم زازیان، ایران‌شناس و مترجم کتاب «خون دلی که لعل شد»، ارائه‌دهنده این نشست علمی خواهد بود و حسین بهرامی نیز دبیری علمی آن را بر عهده دارد.

این وبینار روز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران و به زبان فارسی برگزار خواهد شد.

این نشست در چارچوب سلسله وبینارهای تخصصی «دیپلماسی کتاب» برگزار می‌شود. 

علاقه‌مندان براش شرکت در این وبینار می‌توانند به این پیوند مراجعه کنند

برگزاری وبینار »جهان ادبی مشترک؛ میراث کلاسیک ایران و ارمنستان«

...............

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha