برگزاری وبینار »جهان ادبی مشترک؛ میراث کلاسیک ایران و ارمنستان«

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در این نشست با عنوان «جهان ادبی مشترک؛ میراث کلاسیک ایران و ارمنستان»، ظرفیت‌ها و پیوندهای ادبی میان دو کشور با تمرکز بر میراث کلاسیک ایران و ارمنستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مریم زازیان، ایران‌شناس و مترجم کتاب «خون دلی که لعل شد»، ارائه‌دهنده این نشست علمی خواهد بود و حسین بهرامی نیز دبیری علمی آن را بر عهده دارد.

این وبینار روز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران و به زبان فارسی برگزار خواهد شد.

این نشست در چارچوب سلسله وبینارهای تخصصی «دیپلماسی کتاب» برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان براش شرکت در این وبینار می‌توانند به این پیوند مراجعه کنند

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