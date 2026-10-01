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به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر سیدعبدالقیوم سجادی، رئیس دانشگاه خاتم‌النبیین افغانستان، در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری ابنا، ضمن رد اتهامات وارده از سوی طالبان برای تعطیل کردن این دانشگاه مهم با مدیریت شیعیان افغانستان، تعطیلی این مرکز علمی خصوصی را رویدادی بسیار تلخ، ناعادلانه و نگران‌کننده برای مردم افغانستان توصیف کرد. وی تعطیلی مراکز شیعه را نه یک اقدام ساده، بلکه بخشی از یک استراتژی بزرگ و کلان دانست که وزارت عدلیه حکومت طالبان دنبال می‌کند. سجادی تأکید کرد که این سیاست در جهت محدودسازی و کنترل جامعه شیعه افغانستان طراحی شده است. رئیس دانشگاه خاتم‌النبیین سیاست‌های تبعیض‌آمیز و انحصاری را عامل بی‌ثباتی دانست و خواستار احترام به حقوق همه شهروندان افغانستان از سوی طالبان شد.