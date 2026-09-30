طالبان اعلام کرد عملیات در کامدیش نورستان پایان یافت؛ ۴۱ مخالف کشته و ۶۲ نفر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع طالبان اعلام کرد عملیات نیروهایش علیه مخالفان مسلح در ولسوالی/شهرستان کامدیش ولایت/استان نورستان افغانستان دیروز (سه‌شنبه، ۷ مهر) به پایان رسیده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای مدعی شد در جریان این عملیات ۴۱ نفر از مخالفان کشته و ۶۲ نفر دیگر زنده دستگیر شده‌اند. طالبان این افراد را بار دیگر «فتنه‌گران، اهل فساد و داعش» خواند و ادعا کرد آنان با حمایت رژیم نظامی پاکستان وارد کامدیش شده بودند.

دو روز پیش، «جبهه آزادی افغانستان» از درگیری میان نیروهای خود و طالبان در این شهرستان خبر داده بود. این جبهه اعلام کرد طالبان با پهپاد و نیروهای پیاده به مواضع آن‌ها حمله کرده‌اند، اما با مقاومت و ضدحمله روبه‌رو شده‌اند. جبهه آزادی افغانستان بعداً در بیانیه‌ای جداگانه مدعی شد ۳۷ عضو طالبان در این درگیری کشته و ۲۴ نفر زخمی شده‌اند و شماری از مناطق و پاسگاه‌ها نیز به تصرف نیروهایش درآمده است.

وزارت دفاع طالبان یک روز بعد این درگیری را تأیید کرد و گفت در حملات نیروهایش ۲۸ نیروی مخالف کشته و ۳۲ نفر زنده بازداشت شده‌اند و بقیه افراد به پاکستان گریخته‌اند. این وزارتخانه در آن زمان نیز پاکستان را متهم به دخالت کرد و ادعا نمود بیشتر افراد شرکت‌کننده در این درگیری، نظامیان حکومت پیشین بودند که از سوی پاکستان جذب، آموزش دیده و به افغانستان فرستاده شده‌اند.

وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان اما این ادعا را «پوچ و بی‌اساس» خواند و تأکید کرد هیچ مدرکی مبنی بر دخالت پاکستان در درگیری‌های نورستان وجود ندارد.

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