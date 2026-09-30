انفجار گلوله منفجرنشده در ننگرهار افغانستان سه کودک را کشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی انتظامی طالبان در استان ننگرهار افغانستان اعلام کرد در پی انفجار یک گلوله منفجرنشده در شهرستان خوگیانی این استان سه کودک جان باختند و یک کودک دیگر زخمی شد.

سید طیب حماد، سخنگوی این فرماندهی، گفت این حادثه شامگاه دیروز (سه‌شنبه، ۷ مهر) در منطقه «زاوه» رخ داده است. به گفته او، کودکان در حال بازی با این گلوله بودند که ناگهان منفجر شد و سه نفر از آن‌ها کشته و یکی زخمی شدند. کودک مجروح برای درمان به بیمارستان منتقل شده است.

دهه‌ها جنگ در افغانستان بخش گسترده‌ای از زمین‌های این کشور را به مین و مواد منفجره باقی‌مانده آلوده کرده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، حدود ۳٫۳ میلیون نفر در شعاع یک کیلومتری مناطق آلوده به مین و مواد انفجاری زندگی می‌کنند. این آلودگی همچنان یکی از تهدیدهای جدی برای غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان افغانستان به‌شمار می‌رود.

چندی پیش، نهاد بین‌المللی هالوتراست از تأخیر در پاک‌سازی ۶۵ کیلومتر مربع زمین آلوده به مین در افغانستان خبر داده بود. با وجود تلاش‌های انجام‌شده برای خنثی‌سازی این مواد، هنوز بسیاری از مناطق روستایی ناامن باقی مانده و حوادث مشابه هر از گاهی جان غیرنظامیان را می‌گیرد.

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