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در پی حادثه فلای‌دبی؛ رژیم صهیونیستی خواستار توقف پروازهای اماراتی شد

۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۱
کد مطلب: 1872041
در پی حادثه فلای‌دبی؛ رژیم صهیونیستی خواستار توقف پروازهای اماراتی شد

در پی حادثه اخیر برای هواپیمای خطوط هوایی فلای‌دبی که به مقصد سرزمین‌های اشغالی حرکت کرده بود، وزیر حمل‌ونقل رژیم صهیونیستی از نخست‌وزیر این رژیم خواست تا پروازهای این شرکت اماراتی را تا زمان تکمیل تحقیقات درباره این حادثه متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ میری رگو، وزیر حمل‌ونقل رژیم صهیونیستی، از بنیامین نتانیاهو خواسته تا پروازهای خطوط هوایی اسرائیلی از جمله «ال‌عال»، «اسرایر» و «آرکیا» را که تحت بازرسی‌های امنیتی این رژیم قرار می‌گیرند، برای سفرهای هوایی در اولویت قرار بدهد.

پیش‌تر، پروازهای شرکت‌های هواپیمایی اسرائیلی به دبی به دلیل نگرانی‌های امنیتی در بحبوحه افزایش تنش‌ها با ایران، ممنوع شده بود.

صبح امروز شرکت فلای‌دبی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که یک پرواز از فرودگاه بین‌المللی دبی به مقصد فرودگاه بن‌گوریون در سرزمین‌های اشغالی دچار حادثه شده است.

این شرکت اعلام کرد هواپیما در نهایت در فرودگاه تبوک عربستان به سلامت فرود آمده و همه مسافران در سلامت هستند.

اخبار منتشرشده از قصد کمک‌خلبان این پرواز برای کوبیدن هواپیما بر زمین و ساقط کردن آن به همراه تمامی مسافران حکایت دارد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در جریان این حادثه در میانه پرواز، کمک‌خلبان چند بار به کاپیتان هواپیما چاقو زده و سپس مسافران و خدمه به کابین خلبان هجوم برده و او را مهار کرده‌اند.

رسانه‌های اسرائیلی اعلام کرده‌اند که موضوع «تروریستی بودن» این حادثه در دست بررسی است.

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