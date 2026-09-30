به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ میری رگو، وزیر حمل‌ونقل رژیم صهیونیستی، از بنیامین نتانیاهو خواسته تا پروازهای خطوط هوایی اسرائیلی از جمله «ال‌عال»، «اسرایر» و «آرکیا» را که تحت بازرسی‌های امنیتی این رژیم قرار می‌گیرند، برای سفرهای هوایی در اولویت قرار بدهد.

پیش‌تر، پروازهای شرکت‌های هواپیمایی اسرائیلی به دبی به دلیل نگرانی‌های امنیتی در بحبوحه افزایش تنش‌ها با ایران، ممنوع شده بود.

صبح امروز شرکت فلای‌دبی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که یک پرواز از فرودگاه بین‌المللی دبی به مقصد فرودگاه بن‌گوریون در سرزمین‌های اشغالی دچار حادثه شده است.

این شرکت اعلام کرد هواپیما در نهایت در فرودگاه تبوک عربستان به سلامت فرود آمده و همه مسافران در سلامت هستند.

اخبار منتشرشده از قصد کمک‌خلبان این پرواز برای کوبیدن هواپیما بر زمین و ساقط کردن آن به همراه تمامی مسافران حکایت دارد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در جریان این حادثه در میانه پرواز، کمک‌خلبان چند بار به کاپیتان هواپیما چاقو زده و سپس مسافران و خدمه به کابین خلبان هجوم برده و او را مهار کرده‌اند.

رسانه‌های اسرائیلی اعلام کرده‌اند که موضوع «تروریستی بودن» این حادثه در دست بررسی است.

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