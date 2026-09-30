به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ راشد بن عبدالله، بار دیگر تصمیم گرفته است با اتهام‌زنی علیه علمای زندانی که به ناحق و ظالمانه در سلول‌ها گرفتار شده‌اند، بر شدت تقابل خود بیفزاید.

این رسانه بحرینی در نقل از آخرین اظهارات این وزیر نوشت: «وکلای ولی فقیه تلاش کرده‌اند بر شیعیان بحرین سلطه یابند و در نهادهای دولتی و قوه مقننه رخنه کنند.»

مرآة البحرین افزود: راشد بن عبدالله به جای جستجوی راه‌حلی برای وضعیت پیچیده بحرین پس از جنگ علیه ایران و همدستی نظام بحرینی در آن، سیاستی انفجاری و تفرقه‌افکنانه در پیش گرفته که به نظر می‌رسد دولت تا انتها آن را ادامه خواهد داد.

این گزارش تصریح کرد: تقابل آشکار با علمای زندانی به هیچ راه‌حلی نزدیک نمی‌شود و نظام بحرینی بر اقدامات خود علیه آنان اصرار دارد و با وجود همه انتقادهایی که هر توجیه قانونی و امنیتی برای این بازداشت‌ها را رد می‌کند، نظام سیاست ظالمانه خود را ادامه می‌دهد.

این رسانه نوشت: برخی اظهارات اخیر راشد بن عبدالله را نشانه‌ای بسیار منفی می‌دانند. آنان پیش‌بینی می‌کنند با توجه به شنیده‌ها درباره احتمال صدور احکام بسیار سنگین، پرونده علمای زندانی با تحولاتی خطرناک روبه‌رو شود.

در ادامه گزارش آمده است: مسئله اکنون آشکار شده است؛ جنگی فرقه‌ای و ناپسند علیه عقاید دینی اصیل در بحرین. جرم تلقی کردن فعالیت اسلامی مشروع شیعیان، به کار اصلی این وزارتخانه تبدیل شده که تصمیماتش با هدایت پادشاه بحرین اداره می‌شود.

این گزارش افزود: وزیر می‌خواهد پیامی تکراری بفرستد که نظام بحرینی شکل دیگری برای آن نمی‌شناسد. او در پی ایجاد رعب در جامعه و ترساندن مردم است تا آنان را از اعتقاداتشان دور کند. هدف دیگر او، خارج کردن مردم از عقیده ولایی و جلوگیری از بیان آن است. به گونه‌ای که نام «ولایت فقیه» در هیچ محفل، درس دینی، مسجد، حسینیه و حتی در مجالس عزاداری و شعرهای سینه‌زنی شنیده نشود.

مرآة البحرین تصریح کرد: وقتی سخنان راشد بن عبدالله را می‌شنویم، تنها نماد فتنه و ضربه به بافت اجتماعی و تنوع میان اقشار مردم را می‌بینیم. تلاش برای تثبیت جدایی از دینداری شیعی و جایگزینی آن با شیعه‌ای که دولت بر شریعت، هویت و عقاید آن سلطه دارد، ادامه دارد.

در پایان این گزارش آمده است: آنچه پس از این تشدید تنش‌ها، پیگردها و بازداشت‌ها علیه علما رخ داده، نشان‌دهنده میزان رد و نارضایتی عموم شیعیان است.

آنان جایگاه علما و فعالیت آنان را خط قرمزی می‌دانند که تحت هیچ تهدیدی و در هیچ سطحی بر آن مصالحه نخواهند کرد؛

چنان‌که علما می‌گویند: «پس همه ما را زندانی کنید، همه ما را بازداشت کنید، ما بر دین و عقیده خود معامله نمی‌کنیم.»

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