از حافظه تا مسئولیت؛ میراث دفاع مقدس برای نسل امروز

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: میراث واقعی دفاع مقدس نه در بزرگداشت رویدادهای تاریخی، بلکه در تبدیل زنجیره ارزشی «مقاومت ـ ایثار ـ مسئولیت» به معیارهای رفتاری قابل درک و قابل عمل برای نسل جوان امروز نهفته است.

بر اساس آیات قرآن درباره وعده یاری به یاوران خدا، قانون پیروزی اقلیت بر اکثریت، و آموزه «خودسازی» امام خمینی (ره) در نامه‌اش، دفاع مقدس چارچوبی عملی برای خودسازی در شرایط دشوار ارائه می‌دهد: رشد فردی در دل مسئولیت جمعی، و زندگی روزمره به‌عنوان میدان تمرین معنوی. دفاع مقدس یکی از عمیق‌ترین تجربه‌های بسیج اجتماعی در تاریخ معاصر ایران است. این جنگ تحمیلی هشت‌ساله نه تنها در بُعد نظامی از تمامیت ارضی دفاع کرد، بلکه در بُعد اجتماعی مجموعه‌ای از نمادهای فرهنگی درباره ایثار، مسئولیت و آگاهی جمعی پدید آورد. با گذشت زمان، انتقال این تجربه به نسل جوانی که جنگ را تجربه نکرده، به یک مسئله فرهنگی کلیدی تبدیل شده است. برخی پژوهشگران معتقدند فرهنگ دفاع مقدس برای تداوم به‌عنوان میراث، باید از سطح «خاطره و روایت تاریخی» فراتر رود و مفاهیم بنیادین ایثار، مسئولیت‌پذیری و مقاومت را با زبان و نیازهای نسل جدید بازتفسیر کند.[۱]

چارچوب مقاومت

از «یاری خدا» تا «خدا یاری‌تان می‌کند» مبنای الهیاتی دفاع مقدس نخست در تعریف دقیق قرآن از «جهاد فی‌سبیل‌الله» نهفته است. خداوند در سوره بقره تصریح می‌کند: «وَ قاتِلُوا فی سَبیلِ اللهِ الَّذینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدینَ» ـ «و در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگند، بجنگید و تجاوز نکنید، که خدا تجاوزکاران را دوست ندارد.»[۲] این آیه سه چارچوب اساسی برای دفاع مقدس تعیین می‌کند: جنگیدن در راه خدا، مقابله با متجاوز، و رعایت مرزهای اخلاقی. دفاع مقدس به این دلیل «مقدس» نامیده می‌شود که مقاومت ایران دقیقاً در چارچوب همین آیه شکل گرفت ـ نه از روی انتقام یا توسعه‌طلبی، بلکه در برابر جنگی که بر ایران تحمیل شده بود.[۳]

پیام این چارچوب برای نسل امروز این است: مقاومت به معنای رویارویی کورکورانه نیست، بلکه دفاع از خویش با اصول و مرزهای مشخص است. در شرایط امروز که جنگ اطلاعاتی، فشار اقتصادی و تهاجم فرهنگی در هم تنیده‌اند، جوان باید بیاموزد «کدام نبرد ارزش ورود دارد» و «با چه شیوه‌ای باید وارد شد».خداوند در سوره محمد این وعده را می‌دهد: «إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدامَکُمْ» ـ «اگر خدا را یاری کنید، او شما را یاری می‌کند و گام‌هایتان را استوار می‌دارد.»[۴] این یاری، انتظاری منفعلانه نیست، بلکه انتخابی فعال برای ایستادن در کنار حق است.

منطق پیروزی اقلیت؛ قدرت ایمان

خداوند در سوره بقره می‌فرماید: «کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثیرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَ اللهُ مَعَ الصَّابِرینَ» ـ «چه بسیار گروه‌های کوچکی که به اذن خدا بر گروه‌های بزرگ پیروز شدند، و خدا با شکیبایان است.»[۵] این منطق «اقلیت بر اکثریت» در دفاع مقدس بارها به اثبات رسید. ایران در برابر رژیمی قرار داشت که از حمایت قدرت‌های شرق و غرب برخوردار بود و برتری تجهیزاتی و مالی چشمگیری داشت. اما همین عدم توازن، نوعی اعتماد جمعی منحصربه‌فرد پدید آورد: هنگامی که نمی‌توان به مادیات تکیه کرد، ایمان، انسجام و سازماندهی جایگزین آن می‌شود.[۶]

این میراث برای جوان امروز یعنی: کمبود منابع دلیل تسلیم نیست، بلکه نقطه شروع جستجوی راه‌حل‌های جایگزین است. چه در پژوهش، چه در کارآفرینی و چه در تولید فرهنگی، محدودیت‌های بیرونی جوان ایرانی اغلب پیچیده‌تر از فقر مادی است. تجربه دفاع مقدس نشان می‌دهد وقتی «ناممکن» به‌عنوان پیش‌فرض پذیرفته شود، خلاقیت ممکن است فعال شود.

خودسازی؛ آموزه‌ای که کمتر خوانده شده

در روایت جمعی دفاع مقدس، یک بُعد کمتر دیده‌شده، خودسازی فردی است. امام خمینی در نامه‌ای به فرزند رزمنده‌اش سید مصطفی، نه از راهبرد نظامی سخن می‌گوید و نه از موضع سیاسی، بلکه تکرار می‌کند: «امیدوارم سلامت و شادمان باشی و در آن محیط پاک و صمیمی، غرق در ذکر و توجه، مشغول خودسازی باشی.»[۷] این نامه منطق عمیق‌ترین لایه دفاع مقدس را آشکار می‌کند: پیش‌شرط دفاع جمعی، قدرت روحی فردی است.

آموزه دیگر همان نامه برای جوان امروز رهبرشهید که قابل تأمل است: «مردم را راهنما باشید، نه با زبان‌تان.»[۸] این آموزه به حدیث امام صادق (ع) اشاره دارد: «با رفتارتان مردم را دعوت کنید، نه با زبان‌تان.» میراث معنوی دفاع مقدس اگر تنها در شعار و مراسم یادبود بماند، نیروی واقعی خود را از دست می‌دهد.تنها زمانی که جوان در رفتار روزمره خود صداقت، مسئولیت‌پذیری و دیگرخواهی را تجلی دهد، این میراث واقعاً منتقل شده است.

مهم‌ترین میراث دفاع مقدس برای نسل امروز شاید یک موضع سیاسی مشخص یا روایت تاریخی خاص نباشد، بلکه توانایی تبدیل تنگنا به فرصت رشد است. قرآن وعده یاری یاوران خود را داده، تاریخ اثبات کرده که شکیبایان اندک می‌توانند بر انبوه پیروز شوند، و آموزه رهبر شهید یادآوری می‌کند که همه نبردهای بیرونی از خودسازی درونی آغاز می‌شود. این سه‌گانه میراث، مسیری روشن پیش روی جوان امروز می‌گذارد: مقاومت اصولی در برابر فشار، ایمان استوار برای جبران کمبود منابع، و خودسازی روزمره برای پشتیبانی از مسئولیت جمعی بلندمدت. معنای دفاع مقدس دقیقاً در همین تبدیل از حافظه به عمل زنده است.

پی‌نوشت‌:

۱. خبرگزاری دفاع مقدس، «فرهنگ دفاع مقدس؛ از خاطره تاریخی تا گفتمان نسل جدید»، ۵ مهر ۱۴۰۵.

۲. سوره بقره، آیه ۱۹۰.

۳. خبرگزاری بین‌المللی قرآن، «دفاع مقدس؛ نماد واقعی جنگ اسلامی»، بخش جهاد در قرآن.

۴.سوره محمد، آیه ۷.

۵. سوره بقره، آیه ۲۴۹.

۶. خبرگزاری بین‌المللی قرآن (شهرکرد)، «دفاع مقدس مشمول نصرت الهی بود/ انس عملی رزمندگان با قرآن»، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰.

۷. خبرگزاری میزان، «پدر، عشق، پسر؛ نامه رهبر شهید به فرزندشان در هنگام حضور وی در جبهه‌های دفاع مقدس»، ۶ مهر ۱۴۰۵.

۸. شهرآرانیوز، «نامه تاریخی آیت‌الله خامنه‌ای به فرزند رزمنده‌شان برای اولین بار منتشر شد»، ۶ مهر ۱۴۰۵.

فیروزه دلداری؛ پژوهشگر، فعال رسانه و فضای مجازی

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