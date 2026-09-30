طالبان از چین خواست در شورای امنیت از افغانستان حمایت کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالسلام حنفی در دیدار با ژائو شینگ که مأموریت سه‌ساله‌اش در افغانستان به پایان می‌رسد، روابط کابل و پکن را مثبت ارزیابی کرد و خواستار گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی میان دو طرف شد.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده از این دیدار، حنفی با اشاره به جایگاه چین به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، از پکن خواسته است در این شورا و دیگر نشست‌ها و نهادهای بین‌المللی «حمایت قوی و مؤثر» از افغانستان داشته باشد.

سفارت چین نیز پایان مأموریت ژائو شینگ را تأیید کرده و اعلام کرده است که او در روزهای اخیر در چارچوب دیدارهای خداحافظی با شماری از مقام‌های ارشد طالبان، از جمله عبدالسلام حنفی، امیرخان متقی و سراج‌الدین حقانی دیدار کرده است.

ژائو شینگ در این دیدارها از روند روابط افغانستان و چین طی سه سال گذشته ابراز رضایت کرده و گفته است پکن خواهان ادامه اعتماد سیاسی، گسترش همکاری‌های عملی و تقویت روابط دو کشور است. او همچنین بر ادامه همکاری چین با افغانستان در زمینه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرده است.

روابط اقتصادی نیز یکی از محورهای اصلی تعامل دو طرف در دوره مأموریت ژائو شینگ بوده است. چین طی سال‌های اخیر بر گسترش تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری در زیرساخت‌ها تأکید کرده و در دیدارهای رسمی اعلام کرده است که آماده گسترش همکاری‌های اقتصادی با افغانستان است.

چین؛ یکی از مهم‌ترین حامیان تعامل با کابل

درخواست طالبان برای حمایت بیشتر پکن در شورای امنیت از آن جهت اهمیت دارد که چین، به‌عنوان یکی از پنج عضو دائم این شورا، در سال‌های اخیر از ادامه تعامل جامعه جهانی با افغانستان حمایت کرده است.

نماینده چین در نشست شورای امنیت در مارس ۲۰۲۶ خواستار ادامه گفت‌وگو با مقام‌های افغانستان، حفظ روند دوحه و تعدیل متناسب رژیم تحریم‌های مرتبط با افغانستان شد. پکن همچنین از تمدید مأموریت یوناما حمایت کرده و بر ضرورت ادامه تعامل سیاسی و اقتصادی با افغانستان تأکید داشته است.

چین در عین حال در همان نشست نگرانی خود را درباره حضور و فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان مطرح کرد و از مقام‌های طالبان خواست علیه گروه‌هایی که می‌توانند امنیت کشورهای همسایه را تهدید کنند، اقدامات مؤثرتری انجام دهند.

به این ترتیب، سیاست پکن در قبال کابل ترکیبی از حفظ تعامل سیاسی و اقتصادی، حمایت از ادغام تدریجی افغانستان در مناسبات بین‌المللی و در عین حال طرح نگرانی‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم بوده است.

نخستین سفیر جدید پس از بازگشت طالبان

ژائو شینگ در شهریور ۱۴۰۲ به‌عنوان سفیر جدید چین در افغانستان منصوب شد و مدارک خود را به نخست‌وزیر طالبان ارائه کرد. او نخستین سفیری بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت، از سوی یک کشور به‌طور رسمی و در سطح سفیر برای مأموریت جدید در کابل منصوب شد. وزارت خارجه چین در آن زمان این اقدام را «چرخش عادی سفیر» و بخشی از ادامه گفت‌وگو و همکاری میان چین و افغانستان توصیف کرد.

پکن از مرداد ۱۴۰۰ تاکنون برخلاف بسیاری از کشورهای غربی، حضور دیپلماتیک خود در کابل را حفظ کرده و ارتباط مستقیم با مقام‌های طالبان را ادامه داده است.

دیدار خداحافظی ژائو شینگ اکنون در شرایطی انجام می‌شود که طالبان همچنان به دنبال گسترش مناسبات خارجی و کاهش انزوای بین‌المللی خود است و در این میان، حمایت کشورهایی مانند چین در شورای امنیت و دیگر مجامع بین‌المللی برای کابل اهمیت ویژه‌ای دارد.

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