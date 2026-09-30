به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق، چشم‌انداز امنیتی و سیاسی این کشور در نقطه عطفی استراتژیک قرار گرفته است. این تصمیم که به گفته کارشناسان، بدون مجموعه فشارهای نظامی و میدانی مقاومت عراق و تلاش‌های سیاسی مستمر آن به دست نیامده بود، اکنون زمینه را برای پیگیری دیگر پرونده‌های حضور خارجی فراهم کرده است.

هیثم الخزعلی، ناظر سیاسی اعلام کرد: تصمیم خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق بدون فشارهای نظامی و سیاسی مستمر مقاومت عراق محقق نمی‌شد.

وی تأکید کرد: این خروج تحت نظارت دقیق خواهد بود تا جدیت اجرای آن تضمین شود.

الخزعلی افزود: فشارهای مقاومت عراق بود که نیروهای ائتلاف بین‌المللی را به عقب‌نشینی و پذیرش زمان‌بندی خروج وادار کرد. وی تأکید کرد که این پرونده همچنان تحت نظارت و پیگیری دقیق مقاومت باقی خواهد ماند؛ چنان‌که در بیانیه اخیر ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی کتائب حزب‌الله، نیز آمده است.

وی افزود: مقاومت به پرونده ائتلاف بین‌المللی بسنده نخواهد کرد و گفت‌وگوهای دولتی جاری درباره پایان دادن به حضور نظامی ترکیه در شمال عراق را نیز به‌طور جدی و متمرکز پیگیری و رصد می‌کند.

به گفته الخزعلی، دولت عراق تأیید کرده که با طرف ترکی گفت‌وگو کرده و توافق اولیه‌ای برای خروج نیروهای آن‌ها در ماه اکتبر آینده به دست آمده است.

از سوی دیگر، یاسر المالکی، رئیس فراکسیون دولت قانون، در بیانیه‌ای اعلام کرد: حاکمیت یک دستاورد و پیروزی ملی است که به آن افتخار می‌کنیم.

وی افزود: حاکمیت تنها به معنای تکمیل یک مرحله قانونی یا خروج یک نیروی خارجی نیست، بلکه روندی تدریجی است که دولت در آن از موضع تأثیرپذیری به موضع تأثیرگذاری در محیط استراتژیک منتقل می‌شود.

المالکی تصریح کرد: مفهوم حاکمیت یک پروژه ملی همیشه‌زنده باقی می‌ماند که جوهر آن، استقلال تصمیم ملی است. مسیر این پروژه، تحقق مصلحت ملی و بازگرداندن جایگاه تمدنی و وزن تاریخی عراق است تا این کشور به عنوان عنصر توازن در منطقه باشد، نه میدان درگیری.

مقاومت اسلامی کتائب حزب‌الله پیش‌تر اعلام کرده بود که حریم هوایی عراق را برای اطمینان از عدم نقض آن توسط هواپیماهای متخاصم رصد خواهد کرد.

این گروه تهدید کرده است که نخست هشدار می‌دهد و در مرحله بعد، هواپیماهای متجاوز را سرنگون خواهد کرد. این گروه از دفتر نخست‌وزیر خواسته است که پس از اول اکتبر ۲۰۲۶ با تخلفات آمریکایی برخورد نکند.

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