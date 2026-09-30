به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدحسن مرتضوی در ادامه دیدارهای خود با مقام‌های محلی طالبان به مزارشریف سفر کرده و با محمدیوسف وفا، استاندار بلخ، دیدار کرده است.

این سفر پس از دیدار هفته گذشته معاون سفارت ایران با ملا شیرین آخوند، استاندار قندهار و از چهره‌های نزدیک به رهبری طالبان، انجام شده است.

در دیدار مزارشریف، گسترش همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی یکی از محورهای اصلی مذاکرات بود. دو طرف بر اهمیت موقعیت بلخ و مزارشریف در اتصال مسیرهای تجاری غرب و شرق و نقش مشترک ایران و افغانستان در تسهیل این کریدور تأکید کردند.

مزارشریف به دلیل قرار گرفتن در شمال افغانستان و دسترسی به مسیرهای منتهی به آسیای مرکزی، یکی از نقاط مهم در شبکه حمل‌ونقل و ترانزیت منطقه‌ای افغانستان محسوب می‌شود. ایران نیز طی سال‌های اخیر بر گسترش مسیرهای زمینی و ریلی از خاک افغانستان برای اتصال به آسیای مرکزی و شرق منطقه تأکید کرده است.

تأکید بر همکاری‌های فرهنگی و زبانی

مسائل فرهنگی نیز بخش دیگری از گفت‌وگوهای معاون سفارت ایران با استاندار بلخ بود.

مرتضوی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی مزارشریف و بلخ، بر گسترش همکاری‌های فرهنگی و زبانی میان دو کشور تأکید کرد و از آمادگی فعالان فرهنگی و هنری ایران برای حضور در این منطقه و اجرای پروژه‌های مشترک خبر داد.

ایران و افغانستان در سال‌های گذشته نیز در زمینه برگزاری برنامه‌های فرهنگی، نمایشگاه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و هنری همکاری‌هایی داشته‌اند و مقام‌های دو طرف بارها بر اشتراکات زبانی و تاریخی تأکید کرده‌اند.

امنیت مرزهای شمال و غرب افغانستان

مسائل امنیتی در مناطق مرزی افغانستان نیز از موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود.

معاون سفارت ایران بر ضرورت افزایش همکاری میان کشورهای همسایه برای مقابله با عوامل ناامن‌کننده در مرزهای شمالی و غربی افغانستان تأکید کرد و گفت تهران خواهان استقرار ثبات در سراسر افغانستان است.

او با بیان اینکه ایران «ثبات در افغانستان را امتداد ثبات در ایران می‌داند»، آمادگی تهران را برای گسترش همکاری‌های مرتبط با امنیت و ثبات افغانستان اعلام کرد و هرگونه اقدام بی‌ثبات‌کننده در منطقه را مردود دانست.

موضوع امنیت مرزی طی سال‌های اخیر از محورهای مهم گفت‌وگوهای ایران و حکومت طالبان بوده است؛ به‌ویژه با توجه به تحولات امنیتی در شرق و شمال افغانستان، فعالیت گروه‌های مسلح و اهمیت مسیرهای تجاری و ترانزیتی میان افغانستان و کشورهای همسایه.

مرتضوی پیش‌تر نیز در دیدار با مقام‌های محلی در هرات بر گسترش روابط اقتصادی، رفع موانع ترانزیتی و افزایش همکاری میان دو کشور تأکید کرده بود.

سفر اخیر معاون سفارت ایران به مزارشریف نشان می‌دهد گفت‌وگوهای تهران با مقام‌های محلی طالبان، علاوه بر کابل، بر استان‌های دارای اهمیت اقتصادی، مرزی و ترانزیتی نیز متمرکز شده است؛ مناطقی که می‌توانند در توسعه مسیرهای تجاری ایران، افغانستان و آسیای مرکزی نقش مهمی داشته باشند.

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