به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان روز چهارشنبه ادعاهای مطرح ‌شده از سوی وزارت کشور سوریه درباره ارتباط این حزب با یک هسته در منطقه حوض الیرموک در استان درعا را به‌طور قاطع رد کرد و تأکید کرد که هیچ ارتباطی با فعالیت‌های امنیتی یا نظامی در داخل خاک سوریه ندارد.

حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد: این حزب به‌طور قاطع هرگونه رابطه یا ارتباط با هسته‌ای را که وزارت کشور سوریه از بازداشت آن در منطقه حوض الیرموک در درعا خبر داده است، رد می‌کند و بار دیگر تأکید کرد که هیچ حضوری در خاک سوریه ندارد و با هیچ فعالیت امنیتی یا نظامی در این کشور مرتبط نیست.

حزب‌الله همچنین بر تلاش همیشگی خود برای حفظ امنیت، ثبات و سلامت مردم سوریه تأکید کرد.

حزب‌الله از مقام‌های رسمی سوریه خواست نسبت به تلاش‌هایی که با هدف وارد کردن نام حزب‌الله به چنین پرونده‌هایی و ایجاد تنش و فتنه میان لبنان و سوریه صورت می‌گیرد، هوشیار باشند.

حزب‌الله در ادامه، رژیم صهیونیستی را عامل بهره‌بردار از افزایش تنش در منطقه معرفی و تاکید کرد که این رژیم با تشدید حملات خود علیه سوریه و لبنان، در تلاش برای برهم زدن امنیت و ثبات منطقه است.

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