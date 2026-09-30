به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۷ شهریور اعلام کرد ۳۶ فرد و نهاد مرتبط با صنعت هوانوردی ایران را تحریم کرده است. در این فهرست نام ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی قرار دارد که شرکت‌هایی از جمله ایران‌ایرتور، وارش و ساها را نیز شامل می‌شود.

اجرای این تحریم‌ها طی هفته‌های اخیر فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در شماری از کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار داده و به توقف یا محدودشدن برخی مسیرهای بین‌المللی منجر شده است. امارات متحده عربی پرواز شرکت‌های ایرانی را متوقف کرده و برخی مسیرها به عمان، جمهوری آذربایجان، عراق و چند مقصد دیگر نیز با اختلال روبه‌رو شده‌اند.

با این حال، افغانستان همچنان یکی از مقاصدی است که ارتباط هوایی آن با ایران برقرار مانده است. برنامه‌های پروازی منتشرشده در روزهای اخیر نشان می‌دهد مسیر مستقیم تهران ـ کابل همچنان در شبکه پروازی قرار دارد و شرکت‌های ایرانی در این مسیر فعال هستند.

بر اساس برنامه‌های به‌روزشده تا اواخر شهریور، پروازهای مستقیم تهران به کابل با شرکت‌های ماهان و ایران‌ایرتور در برنامه قرار داشته و مجموعاً چند پرواز هفتگی برای این مسیر ثبت شده است. اطلاعات منتشرشده در ۲۸ شهریور نیز از ادامه سه پرواز مستقیم هفتگی میان تهران و کابل حکایت دارد.

مسیر مزارشریف نیز همچنان بخشی از ارتباط هوایی ایران و افغانستان است. برنامه‌های پروازی موجود، دست‌کم یک پرواز مستقیم هفتگی میان تهران و مزارشریف با شرکت ماهان را نشان می‌دهد.

همچنین گزارش‌های مربوط به برنامه پروازهای ایران و افغانستان از فعالیت شرکت‌های ایرانی در مسیرهای مرتبط با کابل، مزارشریف و دیگر شهرهای افغانستان خبر می‌دهد؛ هرچند جزئیات تعداد پروازها و برنامه برخی شرکت‌ها ممکن است با توجه به محدودیت‌های تازه تغییر کند.

تداوم این پروازها در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که تحریم‌های تازه آمریکا دسترسی شرکت‌های هواپیمایی ایران به برخی فرودگاه‌های خارجی را محدود کرده است. در چنین وضعیتی، افغانستان همچنان یکی از مسیرهای فعال منطقه‌ای برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی باقی مانده و رفت‌وآمد هوایی میان دو کشور متوقف نشده است.

ادامه پروازهای ایران و افغانستان همچنین برای رفت‌وآمد مسافران، دانشجویان، بازرگانان و خانواده‌هایی که میان دو کشور تردد دارند اهمیت دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که محدودشدن مسیرهای پروازی ایران به برخی کشورهای دیگر، گزینه‌های سفر منطقه‌ای را کاهش داده است.

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