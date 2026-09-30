به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مطالعات اقتصادی و داده‌های مستند از جمله ارقام پروژه «مؤسسه واتسون برای امور بین‌الملل» در دانشگاه براون نشان می‌دهد هزینه کل جنگ‌ها و عملیات خارجی واشنگتن پس از ۱۱ سپتامبر از مرز ۸ تریلیون دلار فراتر رفته است و این هزینه‌ها به طور کامل از طریق اوراق قرضه و انباشت سودهای مرکب در الگویی موسوم به «جنگ‌های کارت اعتباری» تأمین شده است.

پرونده اشغال عراق پس از ۲۳ سال، بزرگ‌ترین کانون این فرسایش تاریخی است.

گزارش روزنامه «وال‌استریت ژورنال» تأیید می‌کند که واشنگتن حدود ۱.۷ تریلیون دلار را صرف عملیات نظامی مستقیم خود در خاک عراق کرده است.

محاسبات مالی نشان می‌دهد هزینه واقعی با احتساب پیامدهای بلندمدت، از جمله مراقبت‌های پزشکی برای کهنه‌سربازان و انباشت سود وام‌های بانکی، از ۲.۸ تریلیون دلار فراتر می‌رود و این امر موجب شده مالیات‌دهنده آمریکایی تجربه‌ای نظامی ناموفق با «بازده صفر سرمایه‌گذاری» را تأمین مالی کند و واشنگتن پس از فرسایش گسترده ساختاری، ناچار به اعلام خروج نظامی شود.

این ماجراجویی‌های نظامی در بودجه سال ۲۰۲۶ به بحرانی بی‌سابقه تبدیل شده که وزارت خزانه‌داری و کمیته‌های کنگره آمریکا آن را مستند کرده‌اند.

بدهی عمومی با نرخ هولناک ۷.۳۵ میلیارد دلار در روز (حدود ۸۵ هزار دلار در هر ثانیه) در حال افزایش است. در همین حال، خدمت بدهی و سود سالانه آن از ۱.۲ تریلیون دلار فراتر رفته و برای نخستین بار از بودجه دفاعی نظامی سالانه که ۱.۱۵ تریلیون دلار است، پیشی گرفته است. واشنگتن در چرخه‌ای بسته از استقراض صرفاً برای پرداخت سودهای «مرده» غرق شده است.

در برابر این تنگنای مالی خفه‌کننده، کارشناس اقتصادی فالح الزبیدی از تحرکات جدی شرکت‌های آمریکایی برای تحمیل سلطه مطلق خود بر ارکان بخش انرژی عراق و تلاش برای بیرون راندن رقبای بین‌المللی، به‌ویژه شرکت‌های چینی و روسی، از قراردادهای سرمایه‌گذاری و توسعه میادین نفتی خبر داد.

الزبیدی در گفت‌وگو با «المعلومه» گفت: شرکت‌های آمریکایی فعال در این کشور برای هر بشکه نفت استخراج و صادر شده، مبالغی بین ۲۰ تا ۲۵ دلار برداشت می‌کنند.

وی تأکید کرد این مبالغ کلان و عایدی‌های عظیم مستقیماً به طرف آمریکایی می‌رود تا خسارات و هزینه‌های اشغال نظامی که واشنگتن طی ۲۳ سال متحمل شده را جبران کند.

این داده‌های همسو نشان می‌دهد امپراتوری آمریکا اکنون بهای مداخلات نظامی و تجاوز خارجی خود را با فرسایش ساختاری فراگیر در اقتصاد داخلی‌اش می‌پردازد.

قدرت نظامی این کشور از حفاظت از ثبات مالی خود ناتوان مانده و امروز از سلاح ارعاب و باج‌گیری اقتصادی برای غارت ثروت ملت‌ها و تصاحب نفت عراق به عنوان آخرین حلقه نجات برای به تأخیر انداختن فروپاشی مالی حتمی استفاده می‌کند.

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