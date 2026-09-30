جنایت جدید رژیم صهیونیستی در غزه؛ شهادت ۵ فلسطینی در حمله به یک خودروی غیرنظامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت «هلال احمر فلسطین» در اظهاراتی اعلام کرد که تیم‌های پزشکی این جمعیت پنج شهید را به بیمارستان الشفاء در شهر غزه و ۱۵ زخمی را به بیمارستان القدس منتقل کرده‌اند. این حادثه پس از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در منطقه شورای وزیران در محله تل الهوا در جنوب غربی شهر غزه رخ داد.

منابع فلسطینی تأیید کردند که یک جنگنده رژیم صهیونیستی خودروی غیرنظامی را هنگام حرکت در نزدیکی شورای وزیران فلسطین در بعدازظهر امروز هدف قرار داده است.

نیروهای رژیم صهیونیستی برای سیصد و پنجاه و ششمین روز متوالی، تفاهم‌های آتش‌بس و آرامش در نوار غزه را که در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ با میانجی‌گری عربی و آمریکایی در شرم‌الشیخ مصر امضا شد، نقض می‌کنند.

این نقض‌ها در حالی ادامه دارد که توافق و تفاهم‌های اخیر در ژوئیه ۲۰۲۶ مرتبط با اجرای مرحله دوم آتش‌بس شکننده همچنان جاری است.

روز گذشته (سه‌شنبه) نیز هشت فلسطینی به شهادت رسیدند و ده‌ها نفر زخمی شدند. این تلفات در جریان ۱۸ نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی رخ داد که شامل تیراندازی خودروهای زرهی و تانک‌ها، حملات هوایی و انفجار و تخریب خانه‌ها و تأسیسات غیرنظامی بود.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته ۹ شهید و ۳۱ زخمی به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند. این تلفات در نتیجه ادامه تجاوز نظامی و جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی رخ داده است.

این وزارتخانه در گزارش آماری روزانه خود اعلام کرد که آمار روزانه شامل هشت شهید جدید و یک بانوی شهید که بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید، می‌شود. تعداد زخمی‌ها نیز ۳۱ مورد بوده است.

وزارت بهداشت فلسطین اشاره کرد که مجموع شهدا از زمان آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ به ۱۴۳۱ شهید و ۵۰۲۶ زخمی رسیده است. علاوه بر این، پیکر ۸۳۴ شهید نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد که آمار تجمیعی از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، به ۷۴۰۳۲ شهید و ۱۷۵۱۴۲ زخمی رسیده است.

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