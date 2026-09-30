به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمید عاصم، در گفت‌وگو با شبکه المسیره اعلام کرد: تشدید تنش‌های اخیر عربستان در یمن در چارچوب سردرگمی و شکست در دستیابی به اهداف ائتلاف تجاوز و اشغال طی سال‌های جنگ ارزیابی می‌شود و هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی نشان‌دهنده تلاش برای انتقام‌گیری از شکست‌های میدانی و سیاسی است.

عاصم با اشاره به بازگشت تجاوز عربستان در ۲۶ مارس ۲۰۱۵ و عملیات نظامی گسترده آن، مقایسه آن با تشدید تنش‌های اخیر را نشان‌دهنده استمرار هدف قرار دادن مواضع و مناطق غیرنظامی دانست و تأکید کرد: ماهیت این جنایت‌ها با الگوهای هدف قرار دادن فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی تفاوتی ندارد.

وی توضیح داد: تشدید تنش‌های جنایتکارانه اخیر عربستان در شرایطی رخ می‌دهد که تلاش‌ها برای تشکیل ائتلاف‌های متعدد ضد یمن با شکست روبه‌رو شده است. ائتلاف‌هایی که از آغاز تجاوز تشکیل شدند، تغییرات پیوسته‌ای را تجربه کردند تا آنجا که برخی طرف‌ها به دنبال توافق‌های جدید با کشورهای منطقه‌ای از جمله ترکیه و پاکستان رفتند، در حالی که نقش آمریکا و انگلیس ادامه دارد.

عاصم افزود: تحولات کنونی نشان‌دهنده بازآرایی ائتلاف‌های منطقه‌ای به شکلی جدید است و رژیم صهیونیستی نقش محوری در هدایت این مسیر ایفا می‌کند. امارات و عربستان نیز در چارچوب سازوکارهای منطقه‌ای گسترده‌تری حرکت می‌کنند که منافع آمریکایی و صهیونیستی در آن درهم تنیده شده است.

وی با تأکید بر اینکه نیروهای یمنی بر اهداف راهبردی و حیاتی، به‌ویژه تأسیسات مرتبط با انرژی و منافع نظامی تمرکز کرده‌اند، هرگونه سیاست مبتنی بر هدف قرار دادن غیرنظامیان را رد کرد.

عاصم اشاره کرد: ادامه تشدید تنش‌های هوایی ضد یمن که به بیش از هزار پرواز رسیده، در چارچوب مسیر تشدید تنش‌های گسترده‌تر در منطقه انجام می‌شود. صنعا این تحولات را بخشی از یک نبرد منطقه‌ای درهم‌تنیده می‌داند.

وی با اشاره به تمهیدات نظامی دشمن در مناطق ساحلی یمن، از ایجاد زیرساخت‌ها، فرودگاه‌ها و تأسیسات نظامی و استفاده از خودروهای زرهی و تجهیزات مختلف خبر داد و گفت: آنچه در برخی مناطق ساحلی رخ داد، بخشی از ماهیت آماده‌سازی‌های سال‌های گذشته را آشکار کرد. اما نیروهای مسلح یمن توانستند از تجهیزات و تأسیسات برجای‌مانده دشمن و مزدورانش استفاده کنند که تحولی مهم در موازنه رویارویی در میدان محسوب می‌شود.

عضو شورای عمومی سازمان وحدت‌گرای ناصری، بمباران جنایتکارانه عربستان ضد غیرنظامیان را نشانه‌ای از سرخوردگی و فشار ناشی از شکست‌های نظامی و سیاسی دانست و گفت: این جنایت‌ها ممکن است به جای تحقق اهداف مورد نظر به نتایج معکوس برای دشمن منجر شود.

پیوند تحرکات سعودی با نقش آمریکا و صهیونیسم

وی با مرتبط دانستن تحرکات سعودی با تحولات مربوط به رژیم صهیونیستی و آمریکا، توضیح داد: دعوت به بازآرایی ائتلاف‌های منطقه‌ای جدا از نقش آمریکا و صهیونیسم نیست، بلکه با تلاش‌ها برای بازتنظیم صف‌بندی‌ها در منطقه همپوشانی دارد.

عاصم افزود: منافع سیاسی و اقتصادی کشورهای مشارکت‌کننده در این تحرکات، عامل اساسی در تعیین مواضع آن‌ها خواهد بود. برخی کشورها ممکن است از ورود به هرگونه تمهیدات نظامی جدید به دلیل نگرانی از به خطر افتادن منافع اقتصادی، ناوبری و تجارت خود تردید کنند.

وی به مواضع و اعتراضات درون شماری از کشورهای اروپایی و منطقه‌ای به ادامه تجاوز بیهوده ضد یمن اشاره کرد و تأکید کرد: صداهای مخالف با درگیری نظامی، نشان‌دهنده درک فزاینده از هزینه جنگ تجاوزکارانه و پیامدهای انسانی و سیاسی آن است.

عاصم هشدار داد: تحرکات کنونی ممکن است از عرصه یمن به عرصه‌های دیگر گسترش یابد و احتمال دارد دامنه تنش ایران، لبنان و عراق را نیز دربرگیرد. این در شرایطی است که تلاش‌هایی برای هدف قرار دادن محور مقاومت در چند جبهه وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه چشم‌انداز منطقه‌ای به سمت بازشکل‌گیری صف‌بندی‌ها پیش می‌رود، گفت: این روند از رژیم صهیونیستی آغاز شده، از عربستان و امارات می‌گذرد و به آمریکا و متحدانش می‌رسد. طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دیگری نیز به این ترتیبات وارد شده‌اند. یمن این تحولات را بخشی از یک رویارویی منطقه‌ای گسترده‌تر می‌داند و مرحله آینده ممکن است شاهد تشدید تنش‌های بیشتر و تحرکات سیاسی و نظامی بیشتری باشد، در حالی که تلاش‌های طرف‌های مختلف برای بازشکل‌گیری ائتلاف‌ها و موازنه قدرت در منطقه ادامه دارد.

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