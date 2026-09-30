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مقاومت اسلامی عراق:

خروج نیروهای خارجی باید همه اشکال حضور نظامی را در بر بگیرد

۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۱
کد مطلب: 1872087
خروج نیروهای خارجی باید همه اشکال حضور نظامی را در بر بگیرد

مقاومت اسلامی عراق با تأکید بر اینکه درخواست خروج نیروهای خارجی باید همه اشکال حضور نظامی زمینی، هوایی و دریایی را در بر بگیرد، اعلام کرد که حق پاسخ مستقیم به هرگونه نقض یا تجاوز آمریکایی یا صهیونیستی به حاکمیت عراق را برای خود محفوظ می‌دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای که امروز (چهارشنبه) به مناسبت خروج نیروهای ائتلاف آمریکایی از این کشور صادر شد، اعلام کرد که تاکنون هیچ پاسخی از دولت عراق درباره پیش‌نویس توافق دریافت نکرده است، هرچند این توافق به‌صورت رسمی امضا شده است.

مقاومت اسلامی عراق در این بیانیه اعلام کرد که به هیچ‌یک از زمان‌بندی‌ها یا توافق‌هایی که از سوی هر طرف دولتی یا سیاسی اعلام شود، متعهد نیست.

مقاومت اسلامی عراق بار دیگر تأکید کرد که سلاح مقاومت همچنان امانتی در دست مجاهدان باقی خواهد ماند و مسیر آن به سمت مقابله با هر تهدیدی است که عراق و ملت آن را هدف قرار دهد.

این گروه اشاره کرد که ادامه داشتن این سلاح، با حفاظت و صیانت از حاکمیت کشور پیوند خورده است.

در پایان این بیانیه، مقاومت اسلامی عراق تأکید کرد که درهای گفت‌وگو برای هر آنچه عزت عراق را تضمین کند و به سلطه خارجی پایان دهد، باز باقی خواهد ماند.

خروج نیروهای خارجی باید همه اشکال حضور نظامی را در بر بگیرد

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