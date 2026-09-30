خروج نیروهای خارجی باید همه اشکال حضور نظامی را در بر بگیرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای که امروز (چهارشنبه) به مناسبت خروج نیروهای ائتلاف آمریکایی از این کشور صادر شد، اعلام کرد که تاکنون هیچ پاسخی از دولت عراق درباره پیش‌نویس توافق دریافت نکرده است، هرچند این توافق به‌صورت رسمی امضا شده است.

مقاومت اسلامی عراق در این بیانیه اعلام کرد که به هیچ‌یک از زمان‌بندی‌ها یا توافق‌هایی که از سوی هر طرف دولتی یا سیاسی اعلام شود، متعهد نیست.

مقاومت اسلامی عراق بار دیگر تأکید کرد که سلاح مقاومت همچنان امانتی در دست مجاهدان باقی خواهد ماند و مسیر آن به سمت مقابله با هر تهدیدی است که عراق و ملت آن را هدف قرار دهد.

این گروه اشاره کرد که ادامه داشتن این سلاح، با حفاظت و صیانت از حاکمیت کشور پیوند خورده است.

در پایان این بیانیه، مقاومت اسلامی عراق تأکید کرد که درهای گفت‌وگو برای هر آنچه عزت عراق را تضمین کند و به سلطه خارجی پایان دهد، باز باقی خواهد ماند.

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