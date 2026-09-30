به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشستی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حکیم الهی، نماینده مقام معظم رهبری در هند، و جمعی از دانش‌آموزان شهر فادودارا برگزار شد و شرکت‌کنندگان درباره معنای زندگی، فلسفه، مسئولیت فردی و اندیشه‌های مهاتما گاندی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

این نشست بر پرسش‌هایی درباره معنای زندگی بشر، فلسفه، مسئولیت شخصی و مسائل گسترده‌تر تربیتی و اجتماعی متمرکز بود.

حکیم الهی در این نشست با دانش‌آموزان درباره معنای زندگی و هدف آن سخن گفت و آنان را به تأمل در مسئولیت‌هایی که انسان بودن به همراه دارد، تشویق کرد.

وی همچنین درباره زندگی مهاتما گاندی، اندیشه‌ها و مبارزات سیاسی و اجتماعی او صحبت کرد و بخش‌هایی از میراث او را برای دانش‌آموزان روشن ساخت.

دانش‌آموزان بازدیدکننده از این فرصت استفاده کردند و پرسش‌هایی درباره مجموعه‌ای از مسائل تربیتی، فلسفی و اجتماعی مطرح کردند. حکیم الهی به پرسش‌های آنان پاسخ داد و درباره موضوعات مطرح‌شده با آنان گفت‌وگو کرد.

این نشست به عنوان یک تبادل فکری و تربیتی میان دانش‌آموزان، معلمان و رایزن فرهنگی ایران معرفی شد.

در پایان این بازدید، اعضای هیئت مدرسه، این تعامل را پربار توصیف کردند و گفتند که این گفت‌وگو فرصتی برای بررسی مسائل فلسفی و اجتماعی خارج از چارچوب کلاس درس فراهم کرد.

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