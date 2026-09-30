به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالاله حجر، نائب رئیس شورای سیاسی عالی یمن، در گفت‌وگویی به مناسبت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله گفت: این سالگرد در شرایطی فرا می‌رسد که او آرزو داشت شهادت ثمره مسیر طولانی جهاد و مبارزه‌اش و پیروزی‌هایی باشد که محور مقاومت به دست آورده است؛ پیروزی‌هایی که او و امام شهید سید علی خامنه‌ای نقش بزرگی در تحقق آنها داشتند.

وی افزود: این مسیر بر پایه ایمان به خدا و رسولش و جهاد در راه او و نترسیدن از سرزنش دیگران بنا شده است.

رهبران شهید، مقاومتی را پایه‌گذاری کردند که بر قدرت، ایمان و توکل به خدا و یاری او استوار است. این رهبران به آنچه ایمان داشتند و برای آن تلاش می‌کردند، یعنی شهادت در راه خدا، دست یافتند و پس از آن پیروزی‌های بزرگ و فتح آشکار به دست آمد.

حجر اشاره کرد: صحنه کنونی، ضعف و شکست دشمنان مقاومت و فروپاشی چهره آنان را در برابر جهانیان نشان می‌دهد؛ چه در نزد متحدانشان و چه در نزد ملت‌ها و کشورهای دیگر. بسیاری اکنون این آمریکا و رژیم صهیونیستی را عامل رنج و درد جهان می‌دانند.

وی درباره جایگاه سید حسن نصرالله در نزد ملت یمن گفت: محبت او محدود به لبنانی‌ها یا اعضای مقاومت نبود، بلکه به ملت‌های امت اسلامی و در پیشاپیش آنها ملت یمن گسترش یافت.

حجر افزود: من یکی از افراد ملت یمن هستم و احساس می‌کنیم این مرد بر ما حقی دارد. این جایگاه از نقش او در رهبری امت و یاری آن، ایستادن در کنار ملت عرب و ملت لبنان و پایبندی به مسئله قدس که تا لحظه شهادت برای آن جنگید، سرچشمه می‌گیرد.

وی افزود: سید نصرالله فرمانده امت بود و در احیای جهاد در راه خدا و بازگرداندن مسئله قدس به جایگاه محوری آن نقش داشت. فداکاری‌های او و شهدایی که با او به شهادت رسیدند، هدر نرفت، بلکه اثری عمیق در دل‌های ملت‌ها و نسل‌ها بر جای گذاشت.

حجر تأکید کرد: شهادت سید حسن نصرالله و دیگر رهبران و مجاهدان، مسیر مقاومت را پایان نداد، بلکه به پرورش نسل جدیدی انجامید که افکار و راه آنان را حمل می‌کند. شهدا تنها یک نفر با ویژگی‌های خود را پشت سر نگذاشتند، بلکه نسل جدیدی را پایه‌گذاری کردند که شامل هزاران مجاهد است و در ایمان، عزم و آمادگی برای ادامه رویارویی، شبیه سید نصرالله هستند.

پیروزی‌های بزرگ در پیش است

وی دیدگاه خود را چنین بیان کرد: جهان در آینده به دست این مجاهدان و همچنین فرزندان امت اسلامی، شاهد پیروزی‌های بزرگی خواهد بود.

او ابراز امیدواری کرد که این مسیر به پایان دادن به «رژیم اسرائیل» که آن را «سرطانی در پیکر امت عربی» توصیف کرد، منجر شود.

حجر همچنین ابراز اطمینان کرد که امپراتوری ظلم و تجاوز به دست مجاهدان پایان خواهد یافت و اشاره کرد که این مسیر محدود به یک جبهه نیست، بلکه مجاهدان در ایران و یمن در کنار سایر جبهه‌های مقاومت در آن مشارکت دارند.

حجر در پایان تأکید کرد: سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، مناسبتی برای یادآوری معانی فداکاری و ثبات و تجدید تعهد به راهی است که او پیمود. میراث جهادی او در دل‌های امت حاضر خواهد ماند و نسل‌هایی که با راه او رشد کرده‌اند، پرچم را ادامه خواهند داد و برای تحقق پیروزی‌ها تلاش خواهند کرد.

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