به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر احمد راسم النفیس، اندیشمند مصری، در گفت‌وگویی به مناسبت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، گفت:او به نسلی از رهبران تعلق دارد که رویارویی با دشمن صهیونیستی و استکبار را انتخاب کردند و بهای سنگین این مواضع را پرداختند.

وی تأکید کرد که شهادت او حضور او را پایان نداد، بلکه اثرش را در دل‌های کسانی که او را الگویی از رهبری می‌دیدند که سیاست، عقیده و فداکاری را در هم آمیخته بود، تثبیت کرد.

وی در این چارچوب، میان سیره شهید نصرالله و مفهوم «فرزندان نور» پیوند برقرار کرد و با یادآوری متون دینی و دیدگاه‌های فکری و معنوی، کوشید جایگاه این شهید، مسیر او و اثر باقی‌مانده‌اش را تحلیل کند.

النفیس گفت: سید حسن نصرالله مردی بود که ثابت کرد «سیاست، ذلت‌پذیری نیست».

وی کسانی را که می‌گویند «برای توجیه خیانت خود به خدا و رسولش و مسلمانان، سیاست آلودگی است و شما باید آن را به ما واگذار کنید و ما بار سنگینش را به دوش می‌کشیم»، مورد انتقاد قرار داد و پرسید: «چگونه می‌تواند خیانت و آلودگی و ذلت‌پذیری، تحقق مصالح بندگان باشد؟»

النفیس در کنار سید حسن نصرالله و قائد انقلاب اسلامی، امام شهید سید علی خامنه‌ای، از شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس یاد کرد و آنان را از «مضحیان» (فداکنندگان) توصیف کرد که این راه را تجسم بخشیدند و آنان را «مردان نظام جهانی مهدوی که قطعاً در راه است» خواند.

وی در پایان گفت: خداوند شهید بزرگ، سید حسن نصرالله را رحمت کند که با حضور و سپس شهادتش، مسلمانان را به نقشه هستی کیهانی بازگرداند.

تأکید کرد که او «پاکی امت و بلندی ریشه آن» را ثابت کرد و نشان داد که «سیاست اسلامی نه آلودگی است و نه ذلت‌پذیری».

النفیس دیدگاه خود را چنین بیان کرد: سید حسن نصرالله پیش از رحلتش، «راه حق، فداکاری و پاکی» را ترسیم کرد و این راه با رحلت او پایان نیافت، بلکه «ماند و خواهد ماند و شکوفا خواهد شد و بخشش خود را ادامه خواهد داد»؛ زیرا میوه درخت پاکی است که «نه قابل ریشه‌کن شدن است و نه قابل محو شدن از هستی».

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