  1. صفحه اصلی
  2. چندرسانه‌ای
  3. پادکست و صوت

پادکست طرز | پندها (۱۵) صاحب مناسب...

۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۱
کد مطلب: 1872142
منبع: ابنا
پادکست طرز | پندها (۱۵) صاحب مناسب...

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهج‌البلاغه است آن‌چنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی می‌کنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره چهل و چهارم: بخش پانزدهم پندها: صاحب مناسب.

دریافت 11 MB

حتا اگر بخواهیم، امکان ندارد بتوانیم از غریبه‌ای غیبت کنیم! غیبت اساسا فقط در مورد آشنایان رخ می‌دهد. موضوع این شماره غیبت نیست. موضوع کسی‌است که می توان پشت‌سرش گفت و البته نگفت!

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha