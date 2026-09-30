پادکست طرز | پندها (۱۵) صاحب مناسب...

حتا اگر بخواهیم، امکان ندارد بتوانیم از غریبهای غیبت کنیم! غیبت اساسا فقط در مورد آشنایان رخ میدهد. موضوع این شماره غیبت نیست. موضوع کسیاست که می توان پشتسرش گفت و البته نگفت!
۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۱
کد مطلب: 1872142
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهجالبلاغه است آنچنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی میکنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره چهل و چهارم: بخش پانزدهم پندها: صاحب مناسب.
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