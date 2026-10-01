فقها مفاخر علمی امت و خاری در چشم دشمنان اسلام هستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله حسینی خراسانی سه شنبه شب طی سخنانی در مراسم بزرگداشت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در حرم بانوی کرامت اظهارداشت: این محفل بزرگداشت مجلس فقه و فقاهت است و از سوی آیت الله العظمی مکارم شیرازی در هفتمین شب درگذشت آیت الله العظمی شبیری زنجانی برگزار شده است.

وی افزود: ائمه(ع) با پیروی از وجود مقدس رسول گرامی اسلام و با تبعیت و الهام از قرآن کریم، فقاهت را در سخنانشان و در سیره عملی خود همواره مورد تکریم، تعظیم و ستایش قرار داده‌اند و از فقها به عنوان حصون اسلام و دژهای مستحکم صیانت از دین اسلام، معارف قرآن و عزت و سربلندی جامعه و امت اسلامی یاد کرده‌اند.

وی یادآور شد: فقها در حقیقت با راهنمایی، عنایت و حمایت خاندان عصمت و طهارت مخصوصا در دوران ظلمانی و تاریک غیبت ولی عصر(عج) حجت‌های خدا بر بشر و بر امت اسلامی و پیروان دین هستند.

استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: فقهای تراز اول شیعه مثل علامه حلی (پدر فقاهت شیعه) در آثار فقهی فراوان از جمله در مقدمه کتاب فقهی بسیار ارزشمند «تذکره الفقها» وقتی به مناسبتی نام فقها را ذکر می کند سلام خداوند را برای فقها می فرستند.

عضو فقهای شورای نگهبان تأکید کرد: جناب نجاشی در کتاب رجالی خود در شرح حال «ابان بن تغلب» می نویسد که امام باقرعلیه السلام خطاب به ایشان فرمود ای ابان در مسجد مدینه جلوس کن و بر کرسی فتوا بنشین و برای مردم فتوا صادر کن و حکم خدا را بیان کن و من دوست دارم شخصیت های برجسته و فقهای پاکیزه ای مثل شما درمیان شعیان باشند که حکم خداوند را بیان کنند.

حسینی خراسانی یادآور شد: جناب نجاشی در ادامه همین روایت، روایتی از وجود امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که وقتی خبر رحلت ابان بن تغلب را شنیدند فرمودند شیعیان آگاه باشند به خدا سوگند با دریافت خبر درگذشت ابان بن تغلب قلبم به درد آمد.

وی در ادامه گفت: وقتی به روایاتی این چنینی مراجعه می کنیم متوجه می شویم با ارتحال یک فقیه اهل بیت عصمت و طهارت و فقیه دنیا گریز و در خدمت دین و در خدمت مکتب و فقیه در خدمت ملت و معارف دین قلب نازنین حضرت ولی عصر(عج) به درد می آید.

عضو فقهای شورای نگهبان تصریح کرد: حرف بی سندی نگفته ایم اگر بگوییم خبر رحلت فقیه زاهد و خادم، فقیه متواضع حضرت آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی قلب امام زمان(عج) را به درد آورده است و اگر در مراسم بزرگداشت این فقیه بزرگ اعلام کنیم یا بقیه الله آجرک الله و رحلت این فقیه را به امام زمان(عج) تسلیت بگوییم نشانه ادب و اخلاقی است که ائمه(ع) به آموخته‌اند.

سخنران حرم بانوی کرامت اظهار داشت: در سیره و سنت ائمه معصومین(ع) تکریم فقیه اختصاص به زمان حیاتشان ندارد؛ بلکه فقها در زمان حیات و ممات‌شان مورد تکریم بوده‌اند و وظیفه شرعی، دینی، مذهبی، انسانی ، علمی و ملی ما تجلیل و تکریم از فقه، فقاهت و فقها است؛ چراکه ائمه(ع) فرمودند اگر این فقهای مجاهد نبودند از شریعت اثری نمی‌ماند.

حسینی خراسانی خاطرنشان کرد: دشمن در طول تاریخ کاری کرده است فضایی ایجاد کند که ما جرئت تجلیل از مفاخر علمی خود را پیدا نکنیم و در زمان حیات فقها چیزی نگوییم و اما لازم است قدر مفاخر علمی خود را تا زنده هستند بدانیم و آن ها را بشناسیم و به دیگران معرفی نماییم و مراجع بزرگوار و مفاخر فقهی را با عظمت یاد کنیم.

استاد حوزه علمیه در پایان گفت: آقای شهید ایران که تربیت یافته مکتب فقه و فقاهت بودند افتخار بزرگ دنیای اسلام هستند و کاری کردند همه مستکبران عالم در جهان رسوا شدند و یکی از همین شاگردان مکتب فقه و فقهات نیز شهید سید حسن نصرالله بود که اکنون در دومین سالگرد شهادت ایشان قرار داریم.