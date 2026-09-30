جنبش النجباء: ممنوعیت فرود هواپیماهای ایرانی در عراق، تن دادن به زورگویی های آمریکا است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ علی الاسدی، رئیس شورای سیاسی جنبش النجباء عراق، با انتقاد از تصمیم دولت عراق برای جلوگیری از فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های این کشور، این اقدام را «تبعیت از زورگویی آمریکا» خواند و خواستار بازنگری در این تصمیم شد.

وی افزود: متأسفیم که مقامات عراق تصمیم به جلوگیری از فرود هواپیماهای ایرانی در عراق گرفته‌اند.

الاسدی گفت: این تصمیم، «پیروی از زورگویی آمریکا» است و مسئول عراقی تصمیم‌گیرنده باید در آن بازنگری کند؛ در غیر این صورت، تحرک مردمی و فشار برای تغییر این تصمیم شکل خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: مساله، فراتر از فرودگاه‌هاست و با توجه به روابط نزدیک عراق و ایران، نباید در برابر تصمیم «غیرمسئولانه»آمریکا تسلیم شد.

رئیس شورای سیاسی جنبش النجباء گفت گزینه‌های مردمی بیشترین فشار را وارد خواهند کرد و همه احتمالات مطرح است.

الاسدی ادامه داد که ضعف جریان سیاسی داخلی در عراق موجب شده است آمریکا بتواند تصمیم‌های خود را بر این کشور تحمیل کند.

وی افزود: مسئول عراقی می‌تواند مانند برخی کشورها، همه تصمیم‌های آمریکا را اجرا نکند.

این مقام جنبش النجباء بر ضرورت استقلال تصمیم‌گیری در حوزه‌های حاکمیتی، سیاسی و اقتصادی در عراق تأکید کرد.

الاسدی درباره موضوع سلاح نیز گفت با چارچوب هماهنگی گروه شیعیان عراق گفت‌وگو شده و با استفاده از عنوان «انحصار سلاح» مخالفت کرده‌اند.

به گفته وی، این گروه‌ها ثابت کرده‌اند که این اصطلاح زیان‌بار است و آن را به «ساماندهی سلاح» تغییر داده‌اند.

رئیس شورای سیاسی جنبش النجباء همچنین گفت که این جنبش اطلاعاتی درباره تمامی تحرکات آمریکا و یگانی که به گفته وی، «با حضور عراقی‌ها و تحت نظارت آمریکا» تشکیل شده در اختیار دارد.

وی افزود این گروه از محل استقرار و وظایف این یگان در مرحله آینده اطلاع دارد و تمامی این تحرکات درحال رصد است.

الاسدی، تشکیل این یگان با هدف ترور و فتنه انگیزی و آن را مشابه «بلک‌واتر» با عنوانی دیگر دانست.

وی در پایان گفت تحرکات آمریکا «مشکوک» است و شرکت‌های امنیتی آمریکایی برای جبران خروج نظامی آمریکا وارد عراق شده‌اند.

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