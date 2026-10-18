خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: موضوع انتساب «زیاد بن ابیه» به خاندان ابوسفیان و ارتباط نامشروع ابوسفیان با مادر وی، از موضوعات تاسف‌بار تاریخی است.

امام علی(ع) در نامه‌ای به زیاد بن ابیه، هنگامی که وی والی ایشان در منطقه فارس بود ــ منطقه‌ای که در آن زمان بسیار گسترده‌تر از استان فارس کنونی بود ــ از توطئه معاویه برای انتساب او به خاندان ابوسفیان خبر می‌دهند و به او هشدار می‌دهند که مراقب خود باشد و به وسوسه‌های معاویه، که از او با عنوان «شیطان» یاد می‌کنند، توجه نکند.

اگرچه می‌توان از منظری صرفاً تاریخی به این نامه نگریست، به نظر می‌رسد با توجه به ویژگی‌هایی که امام علی(ع) برای شیطان و مصداق آن در زمان خود، یعنی معاویه، برمی‌شمارند، بتوان بخش‌هایی از این نامه را توصیفی از شیطان دانست؛ شیطانی که امروزه نیز با همان حربه‌ها به مقابله با جبهه حق می‌پردازد.

امام علی(ع) در بخش نخست این نامه چنین می‌نویسند:

«اِلی زیادِ بْنِ اَبیهِ، وَ قَدْ بَلَغَهُ اَنَّ مُعاوِیَةَ کَتَبَ اِلَیْهِ یُریدُ خَدیعَتَهُ بِاسْتِلْحاقِهِ وَ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ مُعَاوِیَةَ کَتَبَ إِلَیْکُ یَسْتَزِلُّ لُبَّکَ، وَ یَسْتَفِلُّ غَرْبَکَ،فَاحْذَرْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ الشَّیْطَانُ، یَأْتِی الْمَرْءَ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ، وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ،لِیَقْتَحِمَ غَفْلَتَهُ،وَ یَسْتَلِبَ غِرَّتَهُ؛ به زیاد بن ابیه، هنگامی که به امام(ع) خبر رسید معاویه به او نامه نوشته و می‌خواهد با ملحق کردن وی به نسب خود، فریبش دهد، چنین نوشتند: آگاه شدم که معاویه برای لغزاندن خردت و سست کردن عزمت، نامه‌ای برایت فرستاده است. از او برحذر باش؛ زیرا او بی‌تردید شیطان است؛ همان که از پیش رو و پشت سر و از راست و چپ به سراغ انسان می‌آید تا در هنگام غفلتش بر او هجوم آورد و عقل ساده‌اش را برباید.»

امام علی(ع) دو ویژگی «یَسْتَزِلُّ لُبَّکَ؛ لغزاندن خرد و عقل» و «یَسْتَفِلُّ غَرْبَکَ؛ سست کردن عزم» را از اهداف شیطان بیان می‌کنند.

این دو عبارت را، به بیان رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، می‌توان به دو مفهوم «ایجاد خطای محاسباتی» و «تاب‌آوری» ترجمه کرد. همان‌گونه که ایشان در نخستین پیام خود به‌مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) فرمودند: «دشمن خبیث، کِید خود را در جنگ ترکیبی بر دو نقطه متمرکز ساخته است: یکی تاب‌آوری مردم؛ دیگری ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور.»

در ادامه این نامه، امام علی(ع) نتیجه تحقق این هدف شیطانی در هر شخص یا ساختاری را چنین بیان می‌فرمایند: «لِیَقْتَحِمَ غَفْلَتَهُ، وَ یَسْتَلِبَ غِرَّتَهُ؛ تا در هنگام غفلت انسان بر او هجوم آورد و عقل ساده‌اش را برباید.»

به نظر می‌رسد تطبیق این عبارات با وضعیت امروز جامعه اسلامی، بی‌نیاز از هرگونه توضیح بیشتر باشد؛ هرچند تجربه نزدیک به پنجاه سال هدایت ولایت فقیه، بارها خطای محاسباتی مسئولان را تصحیح کرده و بارها نیز تاب‌آوری مردم را افزایش داده است.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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