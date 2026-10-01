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از سوی مرکز اسناد آستان مقدس فاطمی؛

ماجرای شفا یافتن دختر لال در حرم بانوی کرامت

۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۵
کد مطلب: 1872247
ماجرای شفا یافتن دختر لال در حرم بانوی کرامت

نخستین شماره از بروشور «کرامات کریمه» شامل نقل ماجرای شفا یافتن دختری لال در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برپایه مستندات موجود در مرکز اسناد حرم مطهر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  مرکز اسناد آستان مقدس فاطمی از انتشار نخستین بروشور کرامات کریمه خبر داد.

در این شماره از این بروشور ماجرای شفا یافتن دختری لال در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برپایه مستندات موجود در مرکز اسناد حرم مطهر بانوی کرامت روایت شده است.

این بروشور با هدف معرفی جایگاه و منزلت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها و ترویج فرهنگ زیارت منتشر شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند با تکثیر و توزیع این بروشور مستند، در معرفی کرامات کریمه اهل بیت(س) و ترویج فرهنگ زیارت سهیم شوند.

فایل باکیفیت این بروشور جهت چاپ و تکثیر در لینک https://eitaa.com/asnad_astan_qom_1391 در دسترس است.

ماجرای شفا یافتن دختر لال در حرم بانوی کرامت


 

ماجرای شفا یافتن دختر لال در حرم بانوی کرامت

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