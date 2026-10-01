به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله فیاضی در افتتاحیه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ مرکز تخصصی فلسفه اسلامی با تأکید بر ضرورت «مراقبه» و «مراقبت از سرمایه عمر» اظهار داشت: انسان باید هر لحظه توجه داشته باشد که سرمایه عمرش در اختیار او نیست و باید از آن برای کسب رضای خداوند استفاده کند.

توصیه سه‌باره یک عالم ربانی: مراقبه، مراقبه، مراقبه

عضو مجلس خبرگان رهبری با نقل خاطره‌ای از آخرین دیدار خود با یکی از بزرگان حوزه گفت: در آخرین دیدار، هنگام خداحافظی از ایشان درخواست توصیه کردیم. ایشان سه بار بر یک کلمه تأکید کردند و فرمودند: «مراقبه، مراقبه، مراقبه.»

وی افزود: اگر کسی عقلش را به کار بندد، می‌فهمد که هر لحظه عمرش می‌گذرد و این سرمایه را می‌تواند در راه رضای خدا خرج کند یا آن را هدر دهد. کدام عقل اجازه می‌دهد که سرمایه عمر هدر رود؟

آیت‌الله فیاضی تصریح کرد: امیدواریم همه ما آن‌گونه عمل کنیم که امام زمان(عج) و خدای امام زمان(عج) دوست دارند. امام زمان(عج) فرموده‌اند: «ما شما را فراموش نمی‌کنیم و کار شما را راهنمایی می‌کنیم.» هر چه پیش می‌آید لطف است؛ هر مشکلی که پیش می‌آید نیز لطف است. اما همان‌طور که امام راحل(ره) فرمودند، لطف دو گونه است: لطف‌های جلی و لطف‌های خفی. لطف‌های خفی برای بیدار شدن من است، برای اینکه متنبه شوم و راه کجی را که می‌روم ادامه ندهم.

ایمان درخت است؛ مراقبت دائمی می‌خواهد

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اهمیت تفکر و ایمان گفت: اگر انسان تفکر داشته باشد و بر اساس تفکر به این نتیجه برسد که سعادت او فقط در راه بندگی است، با یقین عمل می‌کند و روزبه‌روز بر ایمانش افزوده می‌شود. ایمان درجات دارد؛ نه اینکه ما ایمان نداریم، ولی هرگز ایمان امیرالمؤمنین(ع) را نداریم. این درجات ایمان مراتب دارد. خوشا به حال کسانی که از درخت ایمان مراقبت می‌کنند.

وی افزود: ترک گناه، مراقبت از درخت ایمان است و انجام واجبات، آبیاری آن. اگر از درخت ایمان مراقبت کنی، روزبه‌روز ریشه‌دارتر و قوی‌تر می‌شود. اگر انسان از ایمان خود مراقبت نکند، ممکن است به مرور زمان ضعیف شود. ما معمولاً ایمانمان در ابتدا قوی‌تر است، اما وقتی یک سال یا دو سال می‌گذرد و درس و مشغله‌ها ما را گرم می‌کند، دچار غفلت می‌شویم.

نماز؛ بهترین عمل پس از اعتقادات

آیت‌الله فیاضی با تأکید بر جایگاه نماز گفت: می‌دانیم که بعد از ایمان به خدا و قیامت و اعتقادات، نماز بهترین عمل است. اما چرا نماز صبح را اول وقت نمی‌خوانیم؟ برای اینکه به نماز بی‌اعتنا هستیم. اگر به نماز اهتمام کنیم، نماز صبح را اول وقت می‌خوانیم، به مسجد می‌رویم و به جماعت می‌خوانیم. اگر اینها را مراقبت کنیم، خداوند برکت به عمر و زندگی ما می‌دهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با نقل خاطره‌ای از امام خمینی(ره) اظهار داشت: حاج احمد آقا نقل کرد روزی که شاه فرار کرد و از ایران رفت، مردم در جایگاه امام جمع شده بودند. امام روی چهارپایه ایستادند و شروع به صحبت کردند. ناگهان به من گفتند: «آقا احمد، ظهر شده؟» گفتم: بله آقا. تا گفتم بله، امام دیگر هیچ نگفتند، از آن همه خبرنگار و جمعیت پایین آمدند و رفتند. من رفتم و گفتم: آقا این همه خبرنگار از سراسر جهان... فرمودند: «احمد آقا، ول کن حرف‌ها را، نماز.» ما این‌طور حساسیت داشتیم. اگر اینها را مراقبت باشیم و نماز را خیلی اهمیت دهیم، خداوند برکت به عمر و زندگی ما می‌دهد.

سبک شمردن نماز؛ پانزده بلا

آیت‌الله فیاضی با اشاره به فرمایش حضرت صدیقه طاهره(س) گفت: پدرم را پرسیدم: پدرجان، کسی که نماز را سبک بشمارد چه می‌شود؟ فرمودند: خداوند او را به پانزده بلا مبتلا می‌کند. اولش این است که برکت از عمرش برداشته می‌شود. دومش این است که خدا برکت از روزیش برمی‌دارد. سومش این است که هیچ دعایی از دعاهایش مستجاب نمی‌شود. چهارمش این است که دعای خوبان در حقش مستجاب نمی‌شود. دعای پدر باید در حق فرزند مستجاب شود ولی نمی‌شود. دعای امام زمان(عج) مستجاب نمی‌شود، در حالی که امام زمان برای شیعیانش دعا می‌کنند، اما فقط برای آنانی مستجاب می‌شود که شرط استجابت را دارند.

وی با اشاره به فرمایش امام هشتم(ع) در نیشابور گفت: در روایات ما همه چیز شرط دارد. شرط هم این است که آدم کاری نکرده باشد که مانع درست کرده باشد.

هدایت الهی با عمل انسان به دانسته‌هایش پیوند دارد

آیت‌الله فیاضی در پاسخ به سؤالی درباره مسیر ترقی گفت: جواب قرآن این است: «إِنَّ عَلَیْنَا لَلْهُدَی» یعنی یا باید بگوییم خدا نیست، یا اگر خدا هست، وظیفه دارد بندگانش را هدایت کند. خداوند فرموده: آنجایی که هدایتش کردیم و فهمید، یعنی یقینی بود برایش که این راهش را زیر پا نگذاشت، هدایتش می‌کنیم. اما اگر یک مورد یقینی را زیر پا گذاشت، دو مورد یقینی را زیر پا گذاشت، این دیگر خودش دارد خودش را بیچاره می‌کند، خدا هم بیچاره‌ترش می‌کند. بله، سرش به سنگ می‌خورد و برمی‌گردد. بله، در اثر فشار متنبه می‌شود و برمی‌گردد. همه‌اش لطف است. آنجایی که نمی‌دانیم باید ببینیم مشکل چیست و آن را حل کنیم.

وی با نقل فرمایش آیت‌الله بهجت گفت: ایشان فرمودند: کسی که آنچه را می‌داند به جد عمل کند، خداوند در و دیوار را به نفع او به کار می‌گیرد و به او می‌فهماند که تو باید چه کار کنی. تو یک وظیفه داری، یکی دیگر با آن یکی دیگر. هر کسی یک شایستگی و استعدادی دارد و آن را فقط خدا می‌داند و ولی‌اش. آنها مراقبند که هر آن ما را هدایت کنند، به شرط اینکه شرط هدایت در ما باشد. شرط هدایت این است که آنچه را می‌دانیم و شک نداریم، جدی بگیریم. اگر در آنچه یقین داریم تردید پیدا کنیم، حتماً خدا کسی را می‌فرستد که به ما بگوید تو از این راه غافل شدی. ولی لازم نیست کسی باشد، هزار راه دیگر هم دارد. او خودش می‌داند چطور.

طلبه باید زندگی خود را با رضایت امام زمان(عج) هماهنگ کند

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه طلاب به جایگاه خود اظهار داشت: کسی که وارد حوزه می‌شود، باید توجه داشته باشد که صرف طلبه بودن هدف نهایی نیست؛ بلکه باید تلاش کند زندگی خود را در مسیر رضایت خداوند و امام زمان(عج) قرار دهد.

آیت‌الله فیاضی افزود: انسان باید خودش را در جایگاهی تصور کند که در محضر امام زمان(عج) قرار دارد و ببیند اگر قرار بود رفتار او در محضر آن حضرت باشد، آیا باز هم همان رفتار را انجام می‌داد؟ اگر طلبه چنین مراقبتی را در زندگی خود ایجاد کند، بسیاری از رفتارها و تصمیم‌های او تغییر خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: باید مراقب باشیم صرفاً عنوان طلبه را نداشته باشیم، بلکه حقیقت طلبگی را در زندگی خود دنبال کنیم و تمام تلاشمان این باشد که زندگی‌مان با خواست خداوند و امام زمان(عج) هماهنگ شود.

هرچه برای انسان پیش می‌آید، باید زمینه‌ای برای اصلاح باشد

آیت‌الله فیاضی با اشاره به عنایت امام زمان(عج) نسبت به شیعیان گفت: انسان باید امیدوار باشد که مورد عنایت صاحب‌الزمان(عج) قرار دارد و در عین حال، خودش نیز باید برای اصلاح و رشد تلاش کند. مشکلات و حوادث زندگی می‌توانند زمینه‌ای برای بیداری انسان باشند و فرد مؤمن باید از این فرصت‌ها برای اصلاح خود استفاده کند.

وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم عنایت صاحب‌الزمان(عج) روزبه‌روز بیشتر شامل حال همه ما شود و خداوند متعال فرج آن حضرت را نزدیک کند و شر اشرار و کفار را به خودشان برگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.

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