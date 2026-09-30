به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار حسین کاجی در مراسم گرامیداشت شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی‌الدین که پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در مسجد مجتمع آموزش عالی فقه برگزار شد، با اشاره به تقابل کنونی حق علیه باطل اظهار کرد: قبل از جنگ تحمیلی هشت ساله ایران، صدام نقشه‌ای از ایران را به نمایش گذاشت که برنامه من تجزیه و تقسیم ایران به پنج قسمت کوچک است؛ اما با رهبری امام خمینی و همراهی مرجعیت، روحانیت و مردم، این توطئه شوم به سرانجام نرسید.

وی با بیان اینکه مقاومت هزینه‌ای به مراتب کمتر از سازش دارد، افزود: اعلام بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول منجر به از بین رفتن نیمی از جمعیت کشور یعنی سیزده میلیون نفر شد که نتیجه سازش و تسلیم بود.

این راوی دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در جنگ جهانی دوم نیز با وجود اعلام بی‌طرفی از سوی رضاشاه پهلوی، چهار میلیون نفر ایرانی کشته شدند، آن ملعون را هم تبعید کرده و نفت کشور را به تاراج بردند و سایه مرگ و فقر را بر کشور تحمیل کردند.

سردار کاجی بیان کرد: با وجود کمک ۴۴ کشور به صدام در جنگ تحمیلی هشت ساله، حتی یک وجب از خاک ایران اشغال نشد. شهدای میدانی و در میان مردم عادی این جنگ ۲۰۰ هزار نفر بود که قابل قیاس با جنگ‌های جهانی اول و دوم نیست.

وی نامگذاری دفاع مقدس در جنگ هشت ساله را برای حضور انسان‌های مقدس در آن دانست و ادامه داد: انسان‌هایی که به ظاهر در درس اساتید اخلاق و عرفا شرکت نکردند، اما با فضای معنوی جنگ ساخته شده و پرورش یافتند.

سردار کاجی با اشاره به سیره عملی امام شهید ابراز کرد: سیره عملی و تأکید بسیار معظم‌له در مناسبت‌ها و مراسم‌های گوناگون، بزرگداشت نام و یاد شهدا، الگوگیری از آنها و تکریم خانواده‌های این عزیزان بود.

وی اضافه کرد: ما نیز باید با نام و یاد شهدا بوده و همانند حاج قاسم شهید باشیم که در عمل و رفتار خود باور به زندگانی شهدا و حضور و نظارت آنها بر عملکرد ما داشت و سفارش می‌کرد که هر روز با نام و یاد شهدا ولو با ذکر صلواتی باشید.

شهادت سید حسن نصرالله، سخت‌ترین داغ

راوی دفاع مقدس با بیان اینکه بعد از داغ ارتحال امام راحل و شهادت امام شهیدمان، سخت‌ترین داغ، شهادت سید حسن نصرالله بود، اظهار کرد: تدبیر، تلاش و توسل در هویت و شخصیت این شهید والامقام عجین شده بود. از کودکی مانوس با مسجد، محراب، منبر و قرآن بودند، از این رو با وجود فقر مالی برای تحصیلات علوم دینی به نجف اشرف مهاجرت کرده و آنجا با تأثیرپذیری از شخصیت امام موسی صدر و استاد خود سید عباس موسوی، توانستند برای رهبری جامعه لبنان آماده گردند.

وی با تأکید بر ولایت‌مداری شهید نصرالله خاطرنشان کرد: شهید سید حسن با تمام وجود خود اعتقاد به رهبری و ولایت مطلقه فقیه داشت و زندگی خود را هزینه این اعتقاد نمود؛ برای نمونه با زبان خود می‌گفتند که «والله، هر وقت قصد زیارت حضرت آقا را دارم، با غسل زیارت به دیدار ایشان می‌روم».

بوسیدن دست رهبری در مقابل سران کشورهای اسلامی

سردار کاجی بوسیدن دست مبارک حضرت آقا در مقابل چشمان سران کشورهای اسلامی در تهران را به هدف تعظیم مقام ولایت فقیه دانست و یادآور شد: در آن سال که ایشان به عنوان محبوب‌ترین شخصیت جهان عرب انتخاب شدند، با این تواضع خواستند ارادت و ذوب در ولایت بودن و بی‌ارزش بودن عنوان انتسابی به خود را بنمایانند.

این راوی دفاع مقدس با بیان اینکه کشور ما کشور اهل‌بیت(ع) است و انتخاب الهام‌گونه آقا سید مجتبی به عنوان رهبر و امام مردم در لحظات خطیر جنگ نیز مؤید این مطلب است، اضافه کرد: نگارش و ابلاغ ۲۵ نامه راهبردی به ستاد کل و بیش از ۱۰۰ نامه عملیاتی به قرارگاه مرکزی جنگ توسط معظم‌له در مدت کوتاه رهبری ایشان، نشان از احاطه و اشراف به امور فعلی کشور و قدرت تصمیم‌گیری معظم‌له دارد.

وی افزود: رهبر عزیز ما اکنون نیز همان رزمنده زمان جنگ تحمیلی هشت ساله است که در لحظات خطیر جنگ تن به تن با وجود اصرارهای متعدد اطرافیان خطاب به ایشان که شما فرزند رئیس‌جمهور هستید و ترک خطر کنید، پاسخ می‌دادند «من هم مانند دیگران بنده خدا هستم و رزمنده جنگ».

سردار کاجی در پایان تأکید کرد: اگر امروز دشمن تا بن دندان مسلح در آسمان، زمین و دریا در مقابل نظامیان مقتدر و مردم میدان‌دار ایران کم آورده و قواعد بازی را باخته، برای رهبری مقتدر و با عزت معظم‌له است.

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