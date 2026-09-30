به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل ناتو بار دیگر از تجاوز نظامی علیه ایران حمایت کرد و گفت که به جای آمریکا، اروپا باید چنین تجاوزاتی را انجام می‌داد.

روته در گفت‌وگو با یورونیوز مدعی شد: «صریح بگویم، اروپا ظرفیت آن را نداشت که توانایی هسته‌ای ایران را از بین ببرد. ما نمی‌توانستیم، ظرفیت آن را نداشتیم. در 10 سال می‌توانیم و باید این کار را انجام دهیم.»

دبیرکل ناتو ادعا کرد: «این کار را نباید آمریکایی‌ها انجام دهند. ما باید آن را انجام دهیم. همچنین باید ما باشیم که به وضعیت حوثی‌ها (انصارالله) در دریای سرخ رسیدگی کنیم، نه آمریکایی‌ها.»

مارک روته در ادامه افزود: «البته همیشه پیامدهایی وجود دارد، اما این پیامدها از این پیش‌فرض آغاز می‌شوند که اقدام آمریکایی‌ها کار خوبی بوده است و من یکی از کسانی هستم که باور دارم اقدام آمریکا علیه ایران کاملاً ضروری بود.»

روته در حالی از تجاوزات نظامی علیه ایران دفاع می‌کند که به اذعان رسانه‌های غربی، آمریکا متهم به ارتکاب چندین جنایت جنگی در ایران است.

پیش از این مارک روته با اشاره به نقش اروپایی‌ها در جنگ گفته بود که حدود ۵ هزار پرواز از پایگاه‌های اروپایی در حمایت از تجاوز نظامی علیه ایران انجام شده است، در حالی که کشورهای اروپایی نقش‌آفرینی خود در این جنایات را انکار کرده‌اند.

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