به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی فالح الزیدی، فرمانده کل نیروهای مسلح و نخست‌وزیر عراق، در سخنانی به مناسبت «روز حاکمیت» در ۳۰ سپتامبر و پایان مأموریت نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق گفت: دوران جدیدی را اعلام می‌کنیم که عراق در آن از میدان درگیری‌ها به کشوری منتقل می‌شود که تصمیم کامل خود را در دست دارد و از زمین و حاکمیت خود محافظت می‌کند.

وی افزود: عراقی‌ها بهای سنگینی از سال‌های صبر خود پرداختند و سلاح‌های متعدد در کشور ما زیاد شد، تا جایی که عراق به جای اینکه وطنی امن برای فرزندانش باشد، به میدان دیگران تبدیل شد.

فرمانده کل نیروهای مسلح از مقام مرجعیت عالی در نجف اشرف به دلیل موضع قاطع آن در دفاع از عراق و ملت آن قدردانی کرد.

وی تأکید کرد: امروز حق شهدا و مجروحان را پاس می‌داریم و به قهرمانان ارتش، پلیس، مبارزه با تروریسم، حشدالشعبی، پیشمرگه و همه نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی خود درود می‌فرستیم.

الزیدی از موضع نیروهای ملی که تشکیلات رزمی خود را تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح قرار دادند، قدردانی کرد و خطاب به کسانی که برای وطن جنگیدند، گفت: در قلب دولت باشید، نه بیرون از آن.

وی افزود: جای سلاح و مردان شما در دولت و نهادهای آن است. تجربه و فداکاری‌های شما باید توانی افزون در خدمت عراق باشد؛ در چارچوب یک عقیده ملی واحد، یک پرچم واحد و یک تصمیم نظامی و امنیتی واحد.

نخست‌وزیر عراق تأکید کرد: دولت فرزندان خود را طرد نمی‌کند، بلکه توان آنها را در چارچوب قانون و قانون اساسی سازماندهی می‌کند. این معادله حاکمیت است: یک سلاح در دست دولت، خاک عراقی بدون نیروهای خارجی و یک تصمیم ملی که نماینده همه باشد.

الزیدی خطاب به عراقی‌ها گفت: وفاداری به حاکمیت از همه ما می‌خواهد که از ثروت‌های عراق محافظت کنیم و اموال عمومی را حفظ کنیم. ما در مواجهه با چالش‌ها و توسعه منابع دولت ادامه می‌دهیم و با شما عهد می‌بندیم که امانت را حفظ کنیم و تلاش‌ها را در خدمت این کشور بزرگ قرار دهیم.

وی افزود: ما برای تقویت ارکان دولت تلاش می‌کنیم؛ ارکانی که در آنها منصب، مسئولیت باشد نه منفعت.

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