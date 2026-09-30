برگزاری مراسم گرامیداشت شهید سیدحسن نصرالله در حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مجتبی محمدبیگی، مدیر ارتباطات حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در گفتگو با خبرنگار ابنا از تهران از برگزاری مراسم گرامیداشت شهید سیدحسن نصرالله و شهدای مقاومت در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) خبر داد.

وی گفت: این مراسم پنجشنبه ۹ مهرماه، بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار می‌شود.

مدیر ارتباطات حرم مطهر افزود: حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد بهشتی سخنران این مراسم خواهد بود و دعا نیز توسط احمد زین‌العابدین‌فرد قرائت می‌شود.

وی از عموم ارادتمندان اهل‌بیت(ع) برای حضور در این ویژه‌برنامه دعوت کرد.

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