حمله مسلحانه به اتوبوسی در سوریه؛ ۱۱ نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرنگار خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که یک اتوبوس در پل مصیاف هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت که در پی آن شماری کشته و زخمی شدند.

در این خصوص یک منبع در اداره بهداشت حمص به سانا گفت که در پی تیراندازی به یک اتوبوس در پل مصیاف، ۷ کشته و ۴ زخمی به بیمارستان‌های حمص منتقل شدند.

پیشتر تیم‌های دفاع مدنی و نیروهای امنیت داخلی به محل حادثه اعزام شدند و ضمن تامین امنیت منطقه، عملیات انتقال جان باختگان و مجروحان را آغاز کردند.

نیروهای امنیت داخلی سوریه نیز تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کردند تا عاملان و افراد دخیل در حمله شناسایی و برای محاکمه به دستگاه قضایی معرفی شوند.



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