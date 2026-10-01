به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگنده‌های عربستان سعودی در ادامه حملات هوایی خود به یمن، طی ساعات گذشته حملات جدیدی را علیه شبکه‌های ارتباطی و اهداف غیرنظامی در چند استان این کشور انجام دادند.

یحیی سریع، سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن، در بیانیه‌ای اعلام کرد: جنگنده‌های عربستان سعودی حملات هوایی خود را به چند استان یمن ادامه داده و شبکه‌های ارتباطی غیرنظامی و اهداف غیرنظامی را در استان‌های مأرب، صعده، الحدیده، تعز و عمران هدف قرار داده‌اند.

وی افزود: جنگنده‌های سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۱ حمله هوایی و موشکی انجام داده‌اند. این حملات با استفاده از جنگنده‌های F-۱۵ که از پایگاه خمیس مشیط به پرواز درآمده‌اند، انجام شده و حملات موشکی نیز از نجران و جیزان صورت گرفته است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز دور اخیر تشدید حملات به یمن به ۱۲۰۹ مورد رسیده است.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸