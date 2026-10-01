به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را «جنایتکار جنگی» توصیف کرد و تأکید کرد: قطر با وجود شرایط پیچیده منطقه، همچنان بر دیپلماسی تأکید خواهد کرد و برای برقراری صلح، نقش میانجیگرانه خود را ادامه خواهد داد.

آل‌ثانی در مصاحبه‌ای با پیرس مورگان، مجری و روزنامه‌نگار انگلیسی، در پاسخ به پرسشی درباره ماهیت اقدامات اسرائیل در نوار غزه گفت: آنچه در غزه رخ می‌دهد، جنایت جنگی است و نخست‌وزیر اسرائیل مسئول آن است و او یک جنایتکار جنگی است.

وی افزود: نتانیاهو با حمله به قطر تلاش می‌کند افکار عمومی را دستکاری کند و آن را با واقعیت‌های جعلی گمراه سازد. او به جای آنکه به رفتار خود و دولتش نگاه کند، تقصیر را بر گردن دیگران می‌اندازد و همچنین تلاش می‌کند آنچه خودش انجام می‌دهد به دیگران نسبت دهد.

نخست‌وزیر قطر بار دیگر حمله اسرائیل به دوحه در سال ۲۰۲۵ را محکوم کرد و گفت: ما در شرایطی از سوی اسرائیل مورد حمله قرار گرفتیم که در حال تلاش برای پیشبرد پیشنهادی از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بودیم. این اقدام غیرقابل قبول و محکوم بود. حمله به میانجی‌ها، سابقه‌ای خطرناک است که در طول جنگ‌های تاریخ رخ نداده است. نتانیاهو با حمله به قطر از خط قرمز عبور کرد؛ همان‌طور که پیش از این نیز از خطوط قرمز دیگری عبور کرده بود.

میانجیگری میان آمریکا و ایران

آل‌ثانی درباره میانجیگری کشورش میان آمریکا و ایران نیز گفت: ما تلاش می‌کنیم تمام توان خود را به کار بگیریم تا بهترین توصیه را به دولت آمریکا درباره چگونگی دستیابی به راه‌حل ارائه کنیم و همین کار را برای ایرانی‌ها نیز انجام می‌دهیم.

وی افزود: قطر بارها پیامدهای جنگ را پیش‌بینی و درباره آن هشدار داده بود؛ جنگی که تأثیرات آن از ایران و منطقه فراتر رفته و اقتصاد جهانی را نیز دربر گرفته است.

نخست‌وزیر قطر همچنین فاش کرد که ارتباطات از طریق کانال‌های رسمی و به‌صورت مؤثر در جریان است و افزود این ارتباطات مقام‌های ارشد ایران را شامل می‌شود: رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی، سه نهادی هستند که نمایندگی نظام ایران را بر عهده دارند.

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