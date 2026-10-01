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اظهارات ضداسلامی کمدین مشهور انگلیسی جنجال‌ساز شد

۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۴
کد مطلب: 1872460
اظهارات ضداسلامی کمدین مشهور انگلیسی جنجال‌ساز شد

جان کلیز، کمدین مشهور انگلیسی، در پی مجموعه‌ای از اظهارات اسلام‌هراسانه به سازوکار مقابله با افراط‌گرایی دولت انگلیس ارجاع شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک شهروند انگلیسی با ارائه گزارشی به سازوکار «پریونت/پیشگیری از افراط‌گرایی» دولت انگلیس، جان کلیز، کمدین و بازیگر سرشناس این کشور، را به انتشار و بازنشر مداوم مطالبی درباره اسلام و مسلمانان متهم کرده است که به گفته وی، فراتر از نقد اسلام بوده و تصویری کلی از مسلمانان به‌عنوان افرادی خشونت‌طلب و مجرم ارائه می‌دهد.

این گزارش که ۲۲ سپتامبر ارائه شده، مجموعه‌ای از نوشته‌ها و بازنشرهای کلیز در شبکه‌های اجتماعی را مستند کرده و اظهار دارد برخی از این مطالب، مسلمانان و اسلام را به‌صورت جمعی با خشونت، جرم و انحطاط اخلاقی مرتبط می‌کند. در این گزارش همچنین ادعا شده است که این موارد می‌تواند به افزایش تنش‌های اجتماعی و نفرت علیه مسلمانان منجر شود.

این کمدین در پیام‌هایش که مضامین افراطی دارد اسلام را دین خشونت و غیرعقلایی توصیف کرده است.

 سوئلا براورمن، وزیر کشور پیشین انگلیس، از جان کلیز حمایت کرده و مدعی شده است که سازوکار «پریونت» باید برای شناسایی تهدیدهای احتمالی تروریستی و مقابله با افراط‌گرایی مورد استفاده قرار گیرد، نه برای محدود کردن نقد و بحث درباره اسلام. اتحادیه آزادی بیان نیز ضمن حمایت از کلیز، این پرونده را تهدیدی برای حق نقد و تمسخر ادیان دانسته است.

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