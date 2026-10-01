به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک شهروند انگلیسی با ارائه گزارشی به سازوکار «پریونت/پیشگیری از افراط‌گرایی» دولت انگلیس، جان کلیز، کمدین و بازیگر سرشناس این کشور، را به انتشار و بازنشر مداوم مطالبی درباره اسلام و مسلمانان متهم کرده است که به گفته وی، فراتر از نقد اسلام بوده و تصویری کلی از مسلمانان به‌عنوان افرادی خشونت‌طلب و مجرم ارائه می‌دهد.

این گزارش که ۲۲ سپتامبر ارائه شده، مجموعه‌ای از نوشته‌ها و بازنشرهای کلیز در شبکه‌های اجتماعی را مستند کرده و اظهار دارد برخی از این مطالب، مسلمانان و اسلام را به‌صورت جمعی با خشونت، جرم و انحطاط اخلاقی مرتبط می‌کند. در این گزارش همچنین ادعا شده است که این موارد می‌تواند به افزایش تنش‌های اجتماعی و نفرت علیه مسلمانان منجر شود.

این کمدین در پیام‌هایش که مضامین افراطی دارد اسلام را دین خشونت و غیرعقلایی توصیف کرده است.

سوئلا براورمن، وزیر کشور پیشین انگلیس، از جان کلیز حمایت کرده و مدعی شده است که سازوکار «پریونت» باید برای شناسایی تهدیدهای احتمالی تروریستی و مقابله با افراط‌گرایی مورد استفاده قرار گیرد، نه برای محدود کردن نقد و بحث درباره اسلام. اتحادیه آزادی بیان نیز ضمن حمایت از کلیز، این پرونده را تهدیدی برای حق نقد و تمسخر ادیان دانسته است.

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