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مسلمانان داغستان تاکسی رایگان برای جابه‌جایی افراد کم‌توان راه‌اندازی کردند

۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۴
کد مطلب: 1872462
مسلمانان داغستان تاکسی رایگان برای جابه‌جایی افراد کم‌توان راه‌اندازی کردند

مسلمانان داغستان با راه‌اندازی طرح «مراقبت»، تاکسی اجتماعی رایگانی را برای جابه‌جایی سالمندان، افراد دارای معلولیت و دیگر شهروندان کم‌توان حرکتی در این منطقه به راه انداختند.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد خیریه «انسان» با حمایت وزارت کار داغستان، طرح اجتماعی «مراقبت» را برای جابه‌جایی رایگان افراد کم‌توان حرکتی راه‌اندازی کرد؛ طرحی که افراد دارای معلولیت، سالمندان و دیگر شهروندان نیازمند را تحت پوشش قرار می‌دهد.

در قالب این طرح، خودروهای «تاکسی اجتماعی» به‌صورت رایگان، افراد کم‌توان حرکتی را برای مراجعه به مراکز درمانی و اجتماعی جابه‌جا می‌کنند. هدف از اجرای این پروژه، تسهیل رفت‌وآمد و ارائه حمایت اجتماعی متناسب با نیازهای این گروه از شهروندان عنوان شده است.

طرح «مراقبت» در مرحله نخست در شهر مخاچ‌قلعه، مرکز داغستان، با فعالیت هشت خودرو آغاز شده و قرار است در ادامه به دیگر شهرهای این جمهوری نیز گسترش یابد. مراسم رسمی آغاز این طرح در حیاط مسجد جامع مرکزی مخاچ‌قلعه برگزار شد.

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