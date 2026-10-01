اسپانیا؛ بررسی طرح استفاده مجدد از قبور مسلمانان پس از پنج سال

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شهر والنسیا اسپانیا، مسئولان شهری و نمایندگان جامعه مسلمان برای بررسی وضعیت دفن اموات مسلمان و یافتن راهکارهایی برای مدیریت فضای موجود، نشستی مشترک برگزار کردند؛ نشستی که همزمان با پیگیری طرح توسعه بخش اسلامی گورستان عمومی والنسیا انجام شد.

در این نشست، مدیر گورستان عمومی والنسیا و نماینده جامعه مسلمان با حضور مسئول امور حقوقی و اداری این مجموعه، گزینه‌های مختلف برای استفاده بهینه از فضای موجود و تأمین نیازهای فعلی مسلمانان را بررسی کردند. یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، حفظ متوفیان در قبور فعلی و امکان استفاده مجدد از برخی قبور پس از گذشت حداقل پنج سال، در چارچوب قوانین و با توجه به جنسیت، روابط خانوادگی و الزامات دفن اسلامی بود.

بر اساس این طرح، هدف آن است که ضمن مدیریت بهتر فضای گورستان، از نبش قبرهای غیرضروری جلوگیری و اصول و آیین‌های اسلامی در دفن اموات رعایت شود. همچنین درباره نحوه مالکیت و مدیریت قبور برای ایجاد شفافیت و اطمینان بیشتر خانواده‌ها گفت‌وگو شد.

پس از این نشست، مسئول بخش خدمات گورستان، نماینده جامعه مسلمان را در بازدید از قطعه ۱۴ همراهی کرد تا وضعیت این بخش از نزدیک بررسی و نیازهای مربوط به بهسازی و ساماندهی آن ارزیابی شود.

طرف‌های حاضر در این نشست توافق کردند اقدامات لازم برای بهبود وضعیت موجود و راهکارهای موقت تا زمان اجرای طرح توسعه فضای اختصاص‌یافته به دفن مسلمانان ادامه یابد. گورستان اسلامی والنسیا از سال ۲۰۰۰ فعال است و طی ۲۶ سال گذشته به محلی برای دفن مسلمانان مطابق با باورها و آیین‌های دینی آنان تبدیل شده است.

جامعه مسلمان والنسیا نیز از رویکرد گفت‌وگومحور و همکاری مسئولان گورستان و بخش حقوقی شهرداری استقبال کرده و بر ادامه همکاری برای یافتن راهکارهایی تأکید کرده است که ضمن رعایت قوانین، نیازهای کنونی و آینده مسلمانان و سنت‌های اسلامی در دفن اموات را تأمین کند.

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