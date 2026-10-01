به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ریکیاویک، پایتخت ایسلند، تصمیم شورای شهر درباره لغو واگذاری رایگان زمین‌های اختصاص‌یافته به ساخت مسجد و کلیسای ارتدوکس روسیه با واکنش و مخالفت جامعه مسلمان این کشور روبه‌رو شده است. این زمین‌ها سال‌ها پیش به انجمن مسلمانان و کلیسای ارتدوکس روسیه واگذار شده بود، اما به دلیل آغاز نشدن عملیات ساخت‌وساز در مهلت تعیین‌شده، اکثریت شورای شهر خواستار بازپس‌گیری آنها شده است.

انجمن مسلمانان ایسلند در سال ۲۰۱۳ زمینی را برای ساخت مسجد در خیابان سودورلاندسبراوت ۷۶ دریافت کرد و بر اساس توافق اولیه قرار بود ساخت مسجد تا سال ۲۰۱۹ به پایان برسد، اما عملیات اجرایی هنوز آغاز نشده است. با این حال، نقشه‌های مسجد در سال ۲۰۲۴ از سوی مسئولان ساختمانی تأیید شده و بنای پیش‌بینی‌شده حدود ۶۸۰ مترمربع مساحت خواهد داشت.

بر اساس گزارش رسانه ملی ایسلند، انجمن مسلمانان سالانه حدود ۱۳ میلیون کرون ایسلند درآمد دارد که عمده آن از حق عضویت مذهبی نزدیک به ۵۰۰ عضو تأمین می‌شود. این انجمن حدود ۷۳ میلیون کرون دارایی دارد و بدهی ندارد. نماینده انجمن اعلام کرده است که در صورت تصمیم نهایی برای لغو واگذاری زمین، با آن مخالفت خواهند کرد و تا زمان تکمیل تأمین مالی، عملیات ساخت مسجد را آغاز نمی‌کنند.

همزمان، کلیسای ارتدوکس روسیه نیز از سال ۲۰۰۸ زمینی را برای ساخت کلیسا در اختیار دارد، اما هنوز ساخت‌وساز آن آغاز نشده است. در مقابل، انجمن آیین «آساترو» که همزمان زمینی برای ساخت معبد دریافت کرده بود، از سال ۲۰۱۵ عملیات ساخت را آغاز کرده است. این گزارش با بررسی وضعیت مالی این نهادهای دینی، تأکید می‌کند که تأمین هزینه ساخت اماکن مذهبی برای انجمن مسلمانان و کلیسای ارتدوکس روسیه، با توجه به درآمدهای جاری آنها، ممکن است زمان‌بر باشد.

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