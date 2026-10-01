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واشنگتن‌پست:

ترامپ در صورت شکست جمهوری‌خواهان به »رئیس‌جمهور دوره انتقالی« تبدیل می‌شود

۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۷
کد مطلب: 1872498
ترامپ در صورت شکست جمهوری‌خواهان به »رئیس‌جمهور دوره انتقالی« تبدیل می‌شود

روزنامه واشنگتن‌پست در تحلیلی نوشت اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای کنترل سنا و مجلس نمایندگان آمریکا را به دست آورند، دونالد ترامپ عملاً به «رئیس‌جمهور دوره انتقالی» تبدیل خواهد شد و با محدودیت‌های بیشتری در ادامه دوره ریاست‌جمهوری خود روبه‌رو می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت: اگر دموکرات‌ها کنترل سنا و مجلس نمایندگان را در انتخابات میان دوره‌ای به دست بگیرند، ترامپ عملاً به رئیس جمهور یک دوره انتقالی تبدیل خواهد شد.

در ادامه گزارش این روزنامه آمریکایی آمده است: رفتار ترامپ و شکست‌های سنگین حزب جمهوری‌خواه، اختلافات درون حزب جمهوری‌خواه بین جناح‌های پوپولیست و جریان اصلی را عمیق‌تر خواهد کرد.

این گزارش می افزاید: حزب دموکرات به دنبال استفاده از قدرت نظارتی خود و احضار شهود برای تحقیق در مورد دولت ترامپ و معاملات تجاری آن خواهد بود.

واشنگتن پست هشدار داده است که در صورت پیروزی حزب دموکرات، ترامپ نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای را به چالش خواهد کشید، که می‌تواند باعث ناآرامی‌هایی شود که دموکراسی را بی‌ثبات می‌کند.

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