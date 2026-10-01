انهدام یک تیم تروریستی در زاهدان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ قرارگاه قدس نیروهای زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صبح امروز بر اساس گزارش مردمی رسیده و پس از ایجاد اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی که قصد اجرای عملیات تروریستی در منطقه را داشت شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در این درگیری که در منطقه منزل آب زاهدان با گروهک تروریستی روی داد تعداد ۶ نفر از اعضای این گروهک تروریستی تکفیری به هلاکت رسیدند و تعدادی هم بسته‌های انفجاری از آنها کشف و ضبط شد.

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