  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

انهدام یک تیم تروریستی در زاهدان

۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۷
کد مطلب: 1872499
انهدام یک تیم تروریستی در زاهدان

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از انهدام یک تیم تروریستی در منطقه منزل آب زاهدان خبر داد و اعلام کرد: ۶ نفر از اعضای این گروهک تروریستی به هلاکت رسیدند.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  قرارگاه قدس نیروهای زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صبح امروز بر اساس گزارش مردمی رسیده و پس از ایجاد اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی که قصد اجرای عملیات تروریستی در منطقه را داشت شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در این درگیری که در منطقه منزل آب زاهدان با گروهک تروریستی روی داد تعداد ۶ نفر از اعضای این گروهک تروریستی تکفیری به هلاکت رسیدند و تعدادی هم بسته‌های انفجاری از آنها کشف و ضبط شد.

...........
پایان پیام/ 218

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha