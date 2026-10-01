کالیفرنیا عید فطر و قربان را به تعطیلات رسمی ایالتی افزود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کالیفرنیا با تصویب قانونی جدید، عید فطر و عید قربان، دو عید مهم مسلمانان، را به تقویم رسمی تعطیلات ایالتی خود افزود و به نخستین ایالت آمریکا تبدیل شد که این دو مناسبت اسلامی را به‌صورت رسمی در تقویم تعطیلات خود به رسمیت می‌شناسد.

این قانون با امضای گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، اجرایی شده و بر اساس آن، عید فطر و عید قربان به فهرست رسمی تعطیلات این ایالت اضافه می‌شوند.

بر اساس قانون جدید، مدارس دولتی و کالج‌های محلی کالیفرنیا می‌توانند از طریق سازوکارهای موجود، در این دو مناسبت تعطیل شوند. همچنین کارکنان واجد شرایط دولت ایالتی می‌توانند برای این دو روز از امتیاز تعطیلات استفاده کنند.

در متن قانون تأکید شده است که تعیین عید فطر و عید قربان به‌عنوان تعطیلات ایالتی، اقدامی در تقویم مدنی است که اهمیت فرهنگی این دو مناسبت را برای جوامع مختلف کالیفرنیا به رسمیت می‌شناسد.

این قانون در ماه مارس از سوی مت هنی، عضو مجلس ایالتی کالیفرنیا، با هماهنگی گروه‌ها و سازمان‌های جامعه مسلمان ارائه شد و هدف آن تسهیل برگزاری مراسم عید برای مسلمانان بدون ایجاد تعارض با برنامه‌های تحصیلی و شغلی عنوان شده است.

مت هنی گفته است به رسمیت شناختن این دو عید، نشان‌دهنده اهمیت جمعیت مسلمان کالیفرنیا است و به خانواده‌های مسلمان اجازه می‌دهد بدون تحمل فشارهای غیرضروری آموزشی یا شغلی، مراسم عید را برگزار کنند. این قانون همچنین چارچوبی برای مدارس و محیط‌های کاری دولتی جهت فراهم کردن شرایط برگزاری این مناسبت‌ها ایجاد می‌کند.

جیسون پاگویو، رئیس کمیسیون امور آمریکایی‌های آسیایی و جزایر اقیانوس آرام کالیفرنیا نیز گفته است این قانون اهمیت فرهنگی عید فطر و عید قربان را به رسمیت می‌شناسد و در عین حال به نهادهای عمومی کمک می‌کند شرایط مناسب‌تری برای مسلمانانی که این دو مناسبت را گرامی می‌دارند، فراهم کنند.

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