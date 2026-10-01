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مقام آمریکایی:

آمریکا پس از خروج از عراق، گزینه حمله به این کشور را حفظ می‌کند

۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۹
کد مطلب: 1872511
آمریکا پس از خروج از عراق، گزینه حمله به این کشور را حفظ می‌کند

یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ارتش این کشور حتی پس از پایان مأموریت «عزم راسخ» و خروج نیروهای آمریکایی از عراق، گزینه انجام حملات علیه اهدافی در خاک این کشور را کنار نگذاشته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به روزنامه «واشنگتن‌پست» گفت که در صورت وجود تهدید علیه نیروهای آمریکایی یا منافع واشنگتن، ایالات متحده می‌تواند از خاک اردن علیه اهدافی در عراق حمله کند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ارتش آمریکا از تکمیل خروج نیروهایش از عراق خبر داد و اعلام کرد آخرین نیروها پایگاه اربیل را ترک می‌کنند. این روند بخشی از انتقال از مأموریت ائتلاف بین‌المللی به روابط امنیتی دوجانبه میان بغداد و واشنگتن عنوان شده است.

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