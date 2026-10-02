ایجاد شبهه و پخش شایعه نخستین گام دشمن در ایجاد فتنه است/ ۹ مرحله جهاد تبیین در خطبه حضرت زهرا(س)

به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد هادی هدایت در محفل معارفی چهارشنبه شب حرم مطهر، با اشاره به ایام هفته دفاع مقدس اظهار کرد: در روزهای یادآوری دفاع مقدس، همه ما باید خود را رزمنده در برابر دشمنان بدانیم و در کنار دعا برای سلامتی امام زمان(عج)، سلامتی رهبر انقلاب و رزمندگان اسلام و پیروزی جبهه حق را نیز از خداوند متعال مسئلت کنیم.

سخنران حرم مطهر با اشاره به آیات ابتدایی سوره مبارکه قدر و روایتی از امام صادق(ع) درباره ماجرای حضرت یحیی بن زید، به مسئله فتنه در جامعه اسلامی پرداخت و گفت: پیامبر اکرم(ص) در عالم رؤیا صحنه‌ای را مشاهده کردند که نگرانی ایشان را به دنبال داشت و جبرئیل(ع) تعبیر آن را فتنه‌ای در امت اسلامی پس از پیامبر دانست.

فتنه‌ها آزمون‌های امت هستند

وی با بیان اینکه فتنه در حقیقت میدان آزمایش و خالص‌سازی انسان‌هاست، افزود: همان‌گونه که طلا در کوره از ناخالصی‌ها جدا می‌شود، انسان نیز در فتنه‌ها مورد آزمایش قرار می‌گیرد و مسئله مهم این است که در چنین شرایطی دچار ریزش نشویم و بتوانیم مسیر رشد و استقامت را ادامه دهیم.

سخنران حرم مطهر با اشاره به آیه «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ…» ادامه داد: بر اساس روایات، حضرت زهرا(س) جایگاه ویژه‌ای در تبیین مفهوم شب قدر و هدایت امت دارند و راه عبور از فتنه‌ها، تمسک به ولایت و الگوگیری از حضرت زهرا(س) است.

تأکید بر الگوگیری از حضرت زهرا(س)

وی با اشاره به بیانیه‌ای که به مناسبت سالگرد دفاع مقدس و دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله صادر شده است، اظهار کرد: در این بیانیه بر عزت، استقلال، پیشرفت و اعتبار جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام و عرصه بین‌المللی تأکید شده و همچنین این دیدگاه مطرح شده است که محاسبات الهی با محاسبات صرفاً مادی متفاوت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین هدایت افزود: بر اساس این نگاه، کشوری که خود را متعلق به اهل‌بیت(ع) می‌داند و مردم آن برای اقامه حق هراسی ندارند، در محاسبات الهی جایگاه متفاوتی خواهد داشت.

وی با اشاره به جایگاه رفیع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در میان اهل‌بیت علیهم‌السلام گفت: همان‌گونه که در روایات آمده است، حضرت زهرا(س) الگوی امام زمان(عج) هستند و امروز نیز جامعه اسلامی می‌تواند برای عبور از مشکلات و فتنه‌ها از سیره و مجاهدت‌های ایشان الگو بگیرد.

سه مرحله فتنه؛ جنگ شناختی، هنجارشکنی و جنگ نظامی

سخنران حرم مطهر در ادامه با اشاره به حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، فتنه را دارای مراحل مختلف دانست و نخستین مرحله آن را «جنگ شناختی» عنوان کرد.

ایجاد شبهه و پخش شایعه نخستین گام دشمن در ایجاد فتنه است

وی با اشاره به ماجرای جنگ احد و شایعاتی که درباره شهادت پیامبر اکرم(ص) منتشر شد، گفت: دشمن در جنگ شناختی ابتدا با ایجاد شبهه و شایعه، محاسبات مردم را تغییر می‌دهد و سپس تلاش می‌کند راه‌حل‌های مورد نظر خود را به جامعه تحمیل کند.

وی افزود: امروز نیز جنگ شناختی با ابزارهای رسانه‌ای و فضای مجازی دنبال می‌شود و با ایجاد شبهه، تردید و ناامیدی تلاش می‌شود محاسبات مردم تغییر کند.

سخنران با اشاره به آیه «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا…» تأکید کرد: نباید درباره شهدا دچار اشتباه محاسباتی شویم؛ شهید در فرهنگ قرآن مرده نیست، بلکه زنده است و آثار و تأثیرگذاری او می‌تواند پس از شهادتش نیز ادامه داشته باشد.

وی مرحله دوم فتنه را هنجارشکنی و ایجاد آشوب در جامعه دانست و گفت: اگر در جامعه دینی در برابر هنجارشکنی و شکستن قواعد ایستادگی نشود، زمینه برای مراحل بعدی فتنه فراهم می‌شود و در نهایت ممکن است این روند به درگیری و جنگ نظامی منتهی شود.

جهاد تبیین؛ سلاح حضرت زهرا(س) در برابر فتنه

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به سیره حضرت زهرا(س) تصریح کرد: سلاح حضرت زهرا(س) در برابر جریان فتنه، «جهاد تبیین» بود؛ ایشان در برابر شبهه، انحراف و تحریف سکوت نکردند و حقیقت را برای مردم بیان کردند.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب بر جهاد تبیین افزود: امروز نیز تبیین حقیقت، پاسخ به شبهات و جلوگیری از تحریف واقعیت‌ها یک وظیفه مهم است و در فضای رسانه‌ای و مجازی که محل انتشار انواع شبهات است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین هدایت با اشاره به نقش حضرت زینب(س) پس از واقعه عاشورا گفت: یکی از جلوه‌های مهم جهاد تبیین را می‌توان در رفتار حضرت زینب(س) مشاهده کرد؛ ایشان پس از واقعه کربلا، بدون ترس، حقیقت را بیان کردند و اجازه ندادند روایت جبهه باطل بر روایت جبهه حق غلبه کند.

۹ مرحله جهاد تبیین در خطبه حضرت زهرا(س)

وی با اشاره به خطبه حضرت زهرا(س) و نقل آن توسط حضرت زینب(س)، مراحل مختلف تبیین را مورد اشاره قرار داد و گفت: نخستین مرحله، حضور و پوشش مناسب و ظاهر جهادی حضرت زهرا(س) بود؛ ایشان با حضور در مسجد، پیام خود را به جامعه منتقل کردند.

وی مرحله دوم را ایجاد انگیزه و توجه دادن مردم به مسئله دانست و افزود: حضرت زهرا(س) با بیان مظلومیت امیرالمؤمنین(ع) توجه مردم را به مسئله ولایت جلب کردند.

سخنران ادامه داد: مرحله سوم، شکرگزاری و بیان نعمت‌های الهی است؛ در مرحله چهارم، حضرت زهرا(س) هدف آفرینش انسان را تبیین کردند و در مرحله پنجم، فلسفه برخی احکام الهی را برای مردم بیان کردند.

وی با اشاره به فلسفه تشریع صله رحم و امامت در بیان حضرت زهرا(س) اظهار کرد: حضرت زهرا(س) تبیین کردند که احکام الهی دارای فلسفه و آثار اجتماعی هستند و ولایت و امامت نیز برای حفظ انسجام جامعه و امت اسلامی قرار داده شده است.

بیان دستاوردها و آسیب‌های جامعه در فتنه ها

سخنران حرم مطهر مرحله ششم را مقایسه وضعیت جامعه اسلامی پس از بعثت پیامبر(ص) با دوران جاهلیت عنوان کرد و گفت: در جهاد تبیین باید دستاوردها و پیشرفت‌های جامعه نیز برای مردم بیان شود؛ باید توضیح داد که در حوزه‌های مختلف چه پیشرفت‌هایی حاصل شده است، هرچند مشکلات و کاستی‌هایی نیز وجود دارد.

وی مرحله هفتم را بیان آسیب‌ها و انحرافات دانست و افزود: حضرت زهرا(س) پس از بیان دستاوردهای جامعه اسلامی، آسیب‌ها و انحرافاتی را که در جامعه ایجاد شده بود نیز مطرح کردند؛ از جمله گسترش نفاق، فاصله گرفتن از مظاهر دینی، ایجاد یأس و ناامیدی و ترویج وابستگی به قدرت‌های بیرونی.

سخنران ادامه داد: در مرحله بعد، حضرت زهرا(س) حق را صریح و روشن بیان کردند و نسبت به کنار گذاشتن قرآن و فاصله گرفتن از امام حق هشدار دادند.

وی آخرین مرحله را ایجاد وحدت در جامعه اسلامی عنوان کرد و گفت: حضرت زهرا(س) تلاش کردند جامعه را به سمت جبهه حق بازگردانند و مردم را نسبت به غربت و مظلومیت امیرالمؤمنین(ع) آگاه کنند.

راه نجات از فتنه‌ها، الگوگیری از حضرت زهرا(س) است

حجت‌الاسلام والمسلمین هدایت در پایان با تأکید بر ضرورت الگوگیری جامعه اسلامی از حضرت زهرا(س) خاطرنشان کرد: امروز نیز برای عبور از فتنه‌ها باید از سیره حضرت زهرا(س) درس بگیریم؛ جهاد تبیین، بیان حقیقت، پاسخ به شبهات، حفظ وحدت، امیدآفرینی و ایستادگی در مسیر حق، از مهم‌ترین درس‌هایی است که می‌توان از زندگی و مجاهدت‌های ایشان آموخت.

وی تأکید کرد: جامعه‌ای که در برابر فتنه‌ها دچار ترس و انفعال نشود و بتواند حقیقت را تبیین کند، می‌تواند مسیر خود را با استقامت ادامه دهد و اجازه ندهد دشمن با جنگ شناختی، هنجارشکنی و ایجاد ناامیدی، محاسبات جامعه را تغییر دهد.