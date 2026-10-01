هشدار بنیاد شیعیان آمریکا: مساجد در سراسر ایالات متحده در وضعیت امنیتی بحرانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد شیعیان آمریکا (SMF) در گزارش جدید خود اعلام کرد که موجی از تهدیدات و حملات علیه مساجد و شهروندان مسلمان در سراسر ایالات متحده، نگرانی‌های امنیتی شدیدی را برای نهادهای اسلامی ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی، ۳۸ مورد تهدید و حمله علیه مسلمانان به ثبت رسیده است که این آمار نشان‌دهنده افزایش سطح تهدیدات فیزیکی علیه جامعه اسلامی این کشور است.

یکی از پرونده‌های نگران‌کننده در منطقه واشنگتن، مربوط به مرکز اسلامی «آدامز» (ADAMS Center) در شمال ویرجینیا است. پس از کشف پیامی در صفحه اینستاگرام این مرکز مبنی بر قصد شخصی برای ارسال مواد منفجره به یک مراسم، تحقیقات پلیس آغاز شد و در نهایت فردی ۵۰ ساله به نام «آدام سایر» شناسایی، بازداشت و به اتهام تهدید به بمب‌گذاری محاکمه شد.

در ایالت کالیفرنیا نیز دادستان‌های فدرال یک مرد ۶۰ ساله به نام «لوئیس وایت» را به جرم ارسال نامه تهدیدآمیز به مرکز اسلامی تمکولا ولی متهم کرده‌اند. این نامه که حاوی تهدید به کشتار جمعی مسلمانان و تصویری توهین‌آمیز بود، پس از تحقیقات فدرال منجر به تفتیش منزل متهم و کشف چندین قبضه سلاح غیرمجاز از جمله یک قبضه تفنگ نیمه‌خودکار بدون شماره سریال شد.

مورد دیگری در ماه سپتامبر در شهر تروی ایالت میشیگان رخ داد؛ جایی که یک مرد ۷۹ ساله به نام «پیتر همیلتون نورث‌آپ» پس از برخورد با چهار مرد مسلمان در حال گفتگو درباره اسلام و قرآن در نزدیکی یک کتابخانه عمومی، آن‌ها را تهدید به قتل کرد و با اتهامات جناییِ ناشی از نفرت مواجه شد. پلیس توانست ۱۹ قبضه سلاح از منزل او کشف و ضبط کند.

این نگرانی‌ها فراتر از تهدیدات مستقیم جنایی بوده است. در تگزاس، بولتن امنیتی بنیاد شیعیان به حملات و فشارهای آنلاین علیه دانش‌آموزان و انجمن‌های اسلامی در دبیرستان‌های دولتی و همچنین تجمع حدود ۵۰ نفر در برابر تجمع‌کنندگان انجمن اسلامی شهرستان کالین در پلانو اشاره کرده است که با حضور و گشت‌زنی نیروهای انتظامی مدیریت شد.

گزارش یادآور می‌شود که بین اعتراضات لفظی یا انتقادات محافظت‌شده تحت متمم اول قانون اساسی آمریکا و تهدیدات خطرناک خشونت‌آمیز و بمب‌گذاری تمایز وجود دارد. در حالی که ابراز مخالفت‌ها یا تجمعات لزوماً جرم کیفری محسوب نمی‌شوند، تهدیدات معتبر جانی و بمب‌گذاری نیازمند مداخله جدی مراجع انتظامی و امنیتی است.

در همین راستا، آژانس امنیت سایبری و زیرساخت آمریکا (CISA) رویکردی چندلایه را برای تأمین امنیت مکان‌های مذهبی توصیه کرده است؛ از جمله تعیین مسئولان امنیتی، تدوین طرح‌های واکنش اضطراری، ارزیابی آسیب‌پذیری‌ها و حفاظت از بخش‌های مختلف مراکز دینی و مدرسه‌های وابسته به آن‌ها.

در پایان این گزارش، «راحت حسین»، مدیر اجرایی بنیاد شیعیان آمریکا، تأکید کرد که جوامع اسلامی باید بدون افتادن در دام ترس و عقب‌نشینی از زندگی عمومی، برنامه‌ریزی امنیتی جدی داشته باشند و با برقراری ارتباط قوی با پلیس و آموزش کادر خود، از تداوم فعالیت‌های دینی و اجتماعی خود محافظت کنند.

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