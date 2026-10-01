به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی مدرسی (فرزند آیت‌الله سیدمحمدتقی مدرسی) در مراسم رونمایی از کتاب «فقیهی از کربلا» که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، با اشاره به جایگاه علمی و فکری آیت‌الله العظمی سیدمحمدتقی مدرسی، اظهار داشت: گاهی رونمایی از یک کتاب تنها رونمایی از چند صد صفحه نوشته نیست، بلکه فرصتی برای گشودن دریچه‌ای به یک اندیشه، یک تجربه و بخشی از تاریخ علمی روزگار ماست.

وی افزود: بسیار خوشحالم که امروز در جمع شما هستم و از یکایک شما که دعوت ما را پذیرفتید و با حضور ارزشمند خود به این محفل علمی گرما و اعتبار بخشیدید، صمیمانه سپاسگزارم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مدرسی ادامه داد: امروز گرد هم آمده‌ایم تا از اثری رونمایی کنیم که به زندگی، اندیشه و میراث علمی حضرت آیت‌الله العظمی سیدمحمدتقی حسینی مدرسی اختصاص یافته است؛ شخصیتی که برای شناخت او نباید تنها به شرح زندگی یک فقیه معاصر بسنده کرد، بلکه باید او را در امتداد یک جریان دیرپا و زنده در تاریخ فقاهت و اندیشه شیعه دید.

وی با بیان اینکه هر نسل از فقهای بزرگ، میراث نسل پیش از خود را دریافت کرده و آن را تعمیق بخشیده است، گفت: فقهای بزرگ متناسب با پرسش‌ها و نیازهای زمان خویش، افق‌های تازه‌ای در برابر فقاهت گشوده‌اند. از مکاتب نخستین حدیث و فقه تا شکل‌گیری و بالندگی دانش اصول، از حوزه‌های کهن نجف و کربلا، حله و سامرا تا مکاتب علمی ایران‌زمین و حوزه‌های امروز، یک حقیقت را به روشنی می‌توان دید و آن اینکه فقاهت شیعه با حفظ ریشه‌های خود، همواره ظرفیت رشد، تکامل و پاسخگویی به مسائل نو را داشته است.

وی تصریح کرد: در شخصیت علمی آیت‌الله العظمی مدرسی، این پیوند میان اصالت و معاصرت به شکل برجسته‌ای دیده می‌شود. در نگاه ایشان، فقه تنها مجموعه‌ای از احکام فردی نیست، بلکه دانشی زنده و راهگشاست که باید در متن زندگی انسان حضور داشته باشد، مسائل جامعه را ببیند و برای پرسش‌های واقعی انسان معاصر سخن داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مدرسی یکی دیگر از ویژگی‌های مهم اندیشه و سیره آیت‌الله العظمی مدرسی را نگاه امتی و افق وسیع جهانی دانست و اظهار داشت: دغدغه ایشان هیچ‌گاه در محدوده یک شهر، یک کشور و یا حتی یک جغرافیای خاص محصور نمانده است.

وی افزود: اهتمام به امور عموم مسلمانان جهان، تحولات جوامع اسلامی، سرنوشت ملت‌های مسلمان، چالش‌های فرهنگی و اجتماعی و آینده نسل جوان، همواره بخشی از دغدغه فکری و اجتماعی ایشان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این نگاه از یک باور اساسی سرچشمه می‌گیرد؛ اینکه عالم دین نمی‌تواند نسبت به آنچه بر امت اسلامی می‌گذرد، بی‌تفاوت باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مدرسی با اشاره به نمودهای عملی این نگاه جهانی گفت: این نگاه جهانی تنها در عرصه اندیشه و سخن باقی نمانده، بلکه در عمل نیز جلوه‌های روشنی یافته است؛ از تأسیس و حمایت از مراکز علمی، فرهنگی و دینی در نقاط مختلف جهان، از نیویورک آمریکا تا آکلند نیوزیلند، تا تألیف صدها کتاب در گستره‌ای وسیع از فقه، تفسیر و معارف اسلامی گرفته تا مسائل فکری، فرهنگی و اجتماعی.

وی ادامه داد: اهتمام به تربیت طلاب و تأکید بر گسترش حوزه‌های علمیه مجازی و آموزش معارف اسلامی به زبان‌های گوناگون، همه و همه حکایت از همان افق جهانی دارد؛ نگاهی که می‌کوشد پیام حوزه‌ها را از محدوده‌های جغرافیایی عبور دهد و با انسان در هر نقطه‌ای از جهان سخن بگوید.

وی با بیان اینکه این افق جهانی ریشه‌ای عمیقاً کربلایی دارد، اظهار داشت: آیت‌الله العظمی مدرسی با همه گستردگی نگاه خود، فرزند مکتب و حوزه کربلاست؛ شهری که نماد شهادت، قیام، مسئولیت و ایستادگی در برابر ظلم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مدرسی تصریح کرد: گویی از همین خاک است که آن نگاه فرامرزی معنا می‌یابد؛ زیرا پیام کربلا از آغاز نیز برای یک شهر، یک قوم یا یک عصر نبود. ریشه در کربلاست، اما افق آن جهان است.

وی افزود: از همین زاویه باید به اهتمام ایشان نسبت به رشد و تحول حوزه‌های علمیه نیز نگاه کرد. حوزه علمیه در این نگرش، نهادی نیست که تنها میراث گذشته را حفظ کند، بلکه باید ضمن پاسداری از آن میراث گرانسنگ، برای آینده نیز عالم تربیت کند.

وی گفت: از این رو، ابتکار در شیوه‌های آموزش و پرورش، گشودن افق‌های تازه علمی، شناخت مسائل جدید و تربیت طلابی که در کنار عمق فقهی و علمی از آگاهی اجتماعی، شناخت زمان و قدرت تحلیل برخوردار باشند، جایگاه مهمی در این تفکر دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مدرسی در ادامه تأکید کرد: در یک جمله، حوزه باید ریشه در گذشته داشته باشد، در زمان حال زندگی کند و برای آینده بیندیشد.

وی اظهار داشت: از این منظر، کتابی که امروز رونمایی می‌شود تنها روایت زندگی یک عالم نیست، بلکه می‌تواند دریچه‌ای باشد برای شناخت بخشی از تجربه معاصر فقاهت شیعه؛ تجربه‌ای در پیوند میان فقه و زمان، حوزه و جامعه، اصالت و نوآوری و مرجعیت و مسئولیت در برابر امام زمان(عج) و رعیت حضرتش.

حجت‌الاسلام والمسلمین مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از نویسنده کتاب «فقیهی از کربلا» گفت: در اینجا وظیفه خود می‌دانم از نویسنده محترم این اثر، آقای دکتر عبدالوهاب فراتی، که با صرف وقت، تلاش و دقت علمی این مجموعه را فراهم آورده‌اند، صمیمانه تشکر کنم.

وی همچنین از استادان و سخنرانان حاضر در این مراسم تقدیر کرد و افزود: از استادان و سخنرانان گرانقدری که امروز با حضور و دیدگاه‌های خود بر غنای این نشست می‌افزایند، سپاسگزارم و از همه شما سروران، استادان، پژوهشگران و فرهیختگان عزیز که امروز در این محفل حضور یافته‌اید، تشکر می‌کنم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد رونمایی از این کتاب سرآغاز گفت‌وگویی علمی باشد و گفت: امیدوارم این رونمایی پایان کار یک کتاب نباشد، بلکه آغاز یک گفت‌وگوی علمی باشد؛ گفت‌وگویی درباره مسیر فقاهت شیعه، نیازهای حوزه‌های علمیه و چگونگی حضور اندیشه دینی در جهان فردا.

حجت‌الاسلام والمسلمین مدرسی خاطرنشان کرد: کتاب‌ها زمانی حقیقتاً زنده می‌شوند که پس از انتشار، پرسش بیافرینند، اندیشه برانگیزند و راه را برای پژوهش‌های تازه باز کنند. امیدوارم این اثر نیز چنین سرنوشتی داشته باشد.

..........................

پایان پیام