به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با ثبت چندین پیشروی از سوی نیروهای مسلح یمن در جبهه‌های غربی استان «لحج» و جنوب شهر «تعز»، جنگنده‌های سعودی روز گذشته سلسله حملات شدیدی را علیه شماری از شهرستان‌های استان مرزی «صعده» انجام دادند. پس از آنکه پدافند هوایی یمن چندین موج از این جنگنده‌ها را رهگیری کرد، ریاض برای بمباران تعدادی از شهرستان‌های این استان از جمله شهرستان «مران» به موشک‌های بالستیک متوسل شد.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این حملات هوایی که شمار آن‌ها از ۱۸ مورد فراتر رفت در کنار حملات موشکی در چارچوب آمادگی‌های نظامی عربستان طی یک هفته گذشته برای شعله‌ور کردن جبهه‌های مرزی جنوب یمن و اجرای عملیات نفوذ از طریق مرزهای استان صعده، انجام شده است.

در واکنش به تشدید حملات هوایی عربستان، نیروهای مسلح یمن نیز به گفته منابع مطلع، مناطقی راهبردی در منطقه شرقی عربستان را هدف قرار دادند. در حالی که رسانه‌های سعودی و فعالان شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در این منطقه خبر دادند، گزارش‌ها حاکی از آن بود که این انفجارها عمدتاً در شهر «الخبر» و اطراف منطقه «بقیق» رخ داده است. شاهدان عینی نیز به نقل از ساکنان محله «الخزامی» اعلام کردند که هم‌زمان با شنیده شدن صدای انفجارها، لرزش شدیدی را احساس کرده‌اند.

پیشروی نیروهای مسلح یمن و سقوط جبهه‌های مورد حمایت ریاض

با این حال، تشدید حملات هوایی عربستان مانع از فروپاشی چندین جبهه مورد حمایت این کشور در جنوب تعز و غرب لحج نشد. در همین زمینه، منابع میدانی تأیید کردند که نیروهای مسلح یمن در جریان حمله‌ای گسترده به گروه‌های مسلح هم‌پیمان ریاض، کنترل جبهه «المنصوره» و «رأس‌العاره» در غرب لحج را به دست گرفته‌اند.

این منابع افزودند که درگیری‌ها در مناطق «المَتْحَه»، «حجره بجاش» و منطقه «النقیل» در جبهه «الأغبره» جریان داشته است. نیروهای مسلح یمن پیش‌تر عقبه «المنصوره» و کوه «ذی عهده» را نیز تصرف کرده بودند. رشته‌کوهی راهبردی که از سمت شرق بر تنگه «باب‌المندب» اشراف دارد.

نیروهای مسلح یمن همچنین در شماری از مناطق کوهستانی مهم شهرستان «حیفان» و جبهه‌های دو شهرستان «الشمایتین» و «المواسط» به پیشروی‌هایی دست یافت و به سمت شهر «التربه» در جنوب تعز حرکت کرد.

حملات موشکی به مواضع نیروهای هم‌پیمان عربستان

هم‌زمان، منابع محلی گزارش دادند که نیروهای مسلح یمن، تجمعات و نیروهای در حال سازماندهی گروه‌های مسلح مورد حمایت عربستان را در منطقه «قعوه» واقع در «خور عمیره» در استان لحج با چندین موشک بالستیک هدف قرار داده است.

این جنبش همچنین تجمع نیروهای حزب «اصلاح» را در اردوگاه «العفاء» واقع در منطقه «عزله الأصابح» در جنوب تعز، هدف حمله قرار داد.

به گفته این منابع، تیپ چهارم وابسته به حزب «اصلاح» چند ساعت پس از آنکه پذیرای صدها نیروی تندرو شده بود، هدف حمله موشکی قرار گرفت. نیروهایی که از چندین استان جنوبی یمن برای جنگ در تعز به این منطقه اعزام شده بودند.

انشعاب در صفوف «العمالقه»؛ اتهام خیانت به نیروهای جنوبی

شتاب گرفتن عقب‌نشینی‌های میدانی باعث شد صدها تن از نیروهای تیپ‌های سلفی «العمالقه» از صفوف این نیروها جدا شوند و حزب «اصلاح» را به خیانت به نیروهای جنوبی یمن، متهم کنند. این انشعاب‌ها پس از آن رخ داد که مواضع این نیروها هدف حملات گسترده جنگنده‌های سعودی قرار گرفت.

این در حالی است که عربستان با بحران جذب نیروهای بیشتر از میان نیروهای جنوبی یمن، مواجه است و گروه‌هایی را که از مشارکت در جنگ خودداری می‌کنند به بمباران تهدید کرده است.

بر اساس اطلاعات منابع نزدیک به «تیپ دوم العمالقه» در استان لحج، جنگنده‌های سعودی حملاتی هشدارآمیز را در اطراف مواضع این تیپ انجام دادند. تیپی که فرماندهی آن از اعزام نیرو به جبهه «کَهْبوب» خودداری کرده بود.

همچنین فرماندهی نظامی مسئول هدایت عملیات از اتاق‌های فرماندهی در شهر عدن، تصمیم به انحلال «تیپ ۲۲ العمالقه» را به دلیل امتناع این یگان از ورود به جنگ تأیید کرد.

پیش‌تر نیز فرماندهی «تیپ سوم العمالقه» در واکنش به تهدیدهای عربستان مبنی بر بمباران نیروهای سرکش این تیپ، تمامی تجهیزات و تسلیحات خود را بدون درگیری به نیروهای مسلح یمن تحویل داده بود.

گسترش انشعاب‌ها به نیروهای «درع الوطن»

بر اساس اطلاعات بیش از یک منبع میدانی در جبهه‌های جنوب تعز، موج انشعاب‌ها از تیپ‌های «العمالقه» به «نیروهای درع الوطن» نیز گسترش یافته است. نیروهایی سلفی که عربستان آن‌ها را تشکیل داده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که بامداد روز گذشته، یک حمله با عاملان نامشخص، اردوگاه «تیپ اول درع الوطن» را هدف قرار داد. این تیپ در منطقه‌ای میان دو استان عدن و لحج مستقر است. در پی این حمله، شمار زیادی کشته و زخمی شدند.

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