به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از کتاب «فقیهی از کربلا» با حضور جمعی از علما، استادان حوزه و دانشگاه، پژوهشگران و شخصیت‌های علمی برگزار شد. این اثر به قلم دکتر عبدالوهاب فراتی، پژوهشگر و نویسنده، به بررسی ابعاد مختلف زندگی، اندیشه و فعالیت‌های علمی، فکری و اجتماعی آیت‌الله العظمی سیدمحمدتقی مدرسی پرداخته است.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لک‌زایی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی مدرسی، دکتر عبدالوهاب فراتی، دکتر پیمان آیتی و راشد الراشد به بیان دیدگاه‌های خود درباره این اثر و شخصیت علمی و فکری آیت‌الله مدرسی پرداختند.

لک‌زایی: آیت‌الله مدرسی از تبیین و تبلیغ عبور کرده و دغدغه اقامه دین دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لک‌زایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، با اشاره به تفاوت میان تبیین، تبلیغ و اقامه دین، اظهار داشت: برخی عالمان در مرحله تبیین معارف اسلامی متوقف می‌شوند، برخی علاوه بر تبیین به ترویج و تبلیغ می‌پردازند، اما گروهی از ابتدا دغدغه اقامه دین دارند و برای تحقق دین در عرصه اجتماعی به نهادسازی، تربیت نیرو و مدیریت جامعه می‌اندیشند.

وی با اشاره به آیه ۱۳ سوره مبارکه شوری افزود: اقامه دین نیازمند تشکیلات و سازمان است و آیت‌الله مدرسی نیز بر ضرورت شکل‌گیری نظام‌ها و نهادهایی تأکید دارد که در ذیل رهبری دینی فعالیت کنند.

لک‌زایی با تشریح رویکرد تمدنی و جهانی آیت‌الله مدرسی گفت: ایشان معتقد است برای اقامه دین باید با یک رویکرد تمدنی، اسلامی، اعتقادی و فقهی به همه ابعاد جامعه توجه کرد.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی همچنین به مباحث مربوط به نظام سیاسی و دولت در اندیشه آیت‌الله مدرسی اشاره کرد و گفت: در این منظومه، دولت اسلامی تنها مسئول برقراری نظم و امنیت نیست، بلکه باید از کرامت انسان‌ها حفاظت کند، زمینه‌های اقامه دین را فراهم آورد و سلطه را نفی کند.

وی افزود: رهبری الهی، جایگاه مردم، مشورت، بهره‌گیری از اندیشه نخبگان و نظارت بر عملکرد دولت از دیگر مباحث مطرح در این منظومه فکری است.

سیدمهدی مدرسی: «فقیهی از کربلا» پنجره‌ای به یک سنت زنده فکری است

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی مدرسی نیز با اشاره به رونمایی از کتاب «فقیهی از کربلا» اظهار داشت: رونمایی از این اثر تنها رونمایی از چند صد صفحه نیست، بلکه گشودن پنجره‌ای به سوی یک اندیشه، تجربه و بخشی از تاریخ فکری شیعه است.

وی افزود: آیت‌الله مدرسی را باید در امتداد یک سنت زنده و پویا در فقاهت و اندیشه شیعه مورد توجه قرار داد؛ فقاهتی که ضمن حفظ ریشه‌های خود، ظرفیت رشد و پاسخگویی به مسائل جدید را دارد.

مدرسی با تأکید بر پیوند اصالت و معاصرت در اندیشه آیت‌الله مدرسی گفت: فقه در این نگاه، دانشی زنده و راهنماست که باید در متن زندگی حضور داشته باشد و به پرسش‌های روز پاسخ دهد.

وی همچنین بر نگاه جهانی آیت‌الله مدرسی تأکید کرد و گفت: ریشه‌های این اندیشه در کربلاست، اما افق آن جهانی است و مسائل امت اسلامی، جوانان و چالش‌های فرهنگی و اجتماعی جوامع اسلامی را دربرمی‌گیرد.

فراتی: آیت‌الله مدرسی صاحب یک پروژه فکری منسجم است

دکتر عبدالوهاب فراتی، پژوهشگر و نویسنده کتاب «فقیهی از کربلا»، درباره انگیزه نگارش این اثر اظهار داشت: یکی از اهداف این پژوهش، شناساندن ابعاد فکری آیت‌الله مدرسی بود؛ زیرا با وجود سال‌ها فعالیت علمی و اجتماعی، شناخت دقیقی از منظومه فکری ایشان در میان بخشی از طلاب و پژوهشگران وجود نداشت.

وی افزود: آیت‌الله مدرسی صرفاً صاحب مجموعه‌ای از دیدگاه‌های پراکنده نیست، بلکه دارای یک پروژه فکری منسجم است که در طول دهه‌های مختلف دنبال شده و ابعاد گوناگون آن همچنان نیازمند پژوهش است.

فراتی با اشاره به فعالیت‌های فکری و سیاسی آیت‌الله مدرسی، حرکت رسالی و آثار ایشان در حوزه اندیشه سیاسی را از جمله محورهای مهم این پروژه دانست و اظهار داشت: بررسی آثار ایشان نشان می‌دهد که موضوعاتی همچون ولایت فقیه، حکومت اسلامی، ساختار دولت، نقش مردم و جایگاه مرجعیت در اندیشه ایشان مورد توجه قرار گرفته است.

آیتی: آیت‌الله مدرسی دانش دینی را به ابزار مدیریت امت تبدیل کرده است

دکتر پیمان آیتی، رئیس مجمع شیعه‌شناسی و دبیر شورای دین‌پژوهان کشور، با اشاره به جایگاه علمی و اجتماعی آیت‌الله مدرسی گفت: ایشان از آن دسته فقهایی است که دانش را از حالت تئوریک خارج کرده و آن را به ابزار مدیریت امت تبدیل کرده و میان علم دین و سیاست اسلامی پیوند برقرار ساخته است.

وی آیت‌الله مدرسی را پیونددهنده سنت علمی کربلا و قم دانست و افزود: ایشان نشان داده است که یک فقیه تنها نباید در مسائل حلال و حرام استوار باشد، بلکه باید در مسیر تقابل حق و باطل نیز پیشرو باشد.

آیتی همچنین با اشاره به کتاب «قیادت الاسلامیة» گفت: این اثر که بیش از نیم قرن پیش تألیف شده، از جمله آثاری است که در آن نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی مورد بحث قرار گرفته و نیازمند توجه بیشتر محققان است.

وی با اشاره به نقش اجتماعی آیت‌الله مدرسی خاطرنشان کرد: مرجعیت در نگاه ایشان فراتر از یک جایگاه علمی، مسئولیتی سنگین در برابر تاریخ، خداوند و امت است.

راشد الراشد: آیت‌الله مدرسی نمونه برجسته «مرجعیت میدان» است

دکتر راشد الراشد، پژوهشگر و اندیشمند اسلامی، نیز با اشاره به بیش از هفت دهه فعالیت علمی، فکری و اجتماعی آیت‌الله سیدمحمدتقی مدرسی اظهار داشت: اگر برای «میدان» مرجعیتی وجود داشته باشد، آیت‌الله مدرسی نمونه برجسته «مرجعیت میدان» است.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی اندیشه آیت‌الله مدرسی، «اندیشه مسئولیت» است؛ یعنی جامعه مسلمان نسبت به وضعیت خود و فاصله میان وضع موجود و مطلوب مسئولیت دارد.

راشد با اشاره به شکل‌گیری «حرکت رسالی» گفت: این حرکت تلاش داشت اندیشه را به عمل تبدیل کند و از نظریه‌پردازی صرف عبور کرده و وارد عرصه اجتماعی شود.

وی «مرجعیت میدان» را مرجعیتی دانست که تنها به تشخیص مشکلات و ارائه نظریه بسنده نمی‌کند، بلکه وارد میدان می‌شود، مسئولیت می‌پذیرد و در کنار مردم قرار می‌گیرد.

راشد در پایان تأکید کرد: آیت‌الله مدرسی را باید در چارچوب یک پروژه فکری و عملی گسترده دید؛ پروژه‌ای که از اندیشه و فرهنگ رسالی آغاز شده و در مسئولیت اجتماعی، حضور در میدان و تلاش برای تبدیل اندیشه به واقعیت ادامه پیدا کرده است.

.

.

گزارش تصویری آیین رونمایی از کتاب «فقیهی از کربلا» را اینجا ببینید

.

..........................

پایان پیام