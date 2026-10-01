زلزله بالای ۵ ریشتر در بغلان افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵٫۲ ریشتر بامداد امروز پنج‌شنبه، ۹ مهر، استان بغلان افغانستان را لرزاند. بر اساس داده‌های سازمان زمین‌شناسی آمریکا و نهادهای لرزه‌نگاری، این رویداد ساعت ۵:۵۹ صبح به وقت محلی در عمق حدود ۵۰ کیلومتری زمین و در فاصله تقریبی هفت کیلومتری شرق‌جنوب‌شرقی شهر بغلان رخ داد.

لرزش این زمین‌لرزه در کابل، پل‌خمری، قندوز و شماری از مناطق شمال‌شرق کشور احساس شد و بسیاری از ساکنان از ترس، خانه‌های خود را ترک کردند. محمدیوسف حماد، سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان، وقوع این رویداد را تأیید کرد و اعلام داشت که ریاست‌های استانی این اداره برای بررسی وضعیت مأمور شده‌اند و تیم‌های ارزیابی در بغلان و مناطق اطراف مشغول جمع‌آوری اطلاعات هستند.

تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ نهاد رسمی از تلفات جانی یا خسارات مالی خبر نداده است. با این حال، به دلیل عمق متوسط زمین‌لرزه، احتمال آسیب به ساختمان‌های فرسوده وجود دارد و بررسی‌های میدانی برای تعیین میزان خسارات احتمالی ادامه دارد. این زمین‌لرزه در رده رویدادهای متوسط قرار می‌گیرد و تاکنون خسارت گسترده‌ای گزارش نشده است.

............

پایان پیام/