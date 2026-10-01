به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، حملات هوایی اخیر پاکستان به استان‌های کنر و هلمند را «تجاوز بر حریم و نقض حاکمیت افغانستان» خواند و آن را به‌شدت محکوم کرد.

کرزی امروز (پنجشنبه، ۹ مهر) در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، گفت مردم افغانستان در برابر «تجاوز خارجی» متحدانه از کشورشان دفاع خواهند کرد.

او از مقام‌های پاکستان خواست به جای «فرافکنی و کشتار زنان و کودکان افغان»، سیاست‌های ستیزه‌جویانه و طرح‌های خصمانه خود را بازبینی کنند و از آنچه «ترویج افراط‌گرایی و نفاق‌افکنی» خواند، دست بردارند. کرزی همچنین خواستار تعامل پاکستان با افغانستان بر اساس حسن هم‌جواری و روابط متمدنانه شد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ارتش پاکستان بامداد پنجشنبه بار دیگر مواضعی در افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اعلام کرد در حمله به مناطق چوگام در شهرستان شلتن کنر و صفار در شهرستان گرمسیر هلمند، خانه‌های غیرنظامیان هدف قرار گرفته و ۹ زن و کودک کشته و ۱۱ نفر زخمی شده‌اند. به گفته او، سه خانه نیز تخریب شده است.

در مقابل، وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرد این حملات در چارچوب عملیات «غضب‌للحق» و علیه مخفیگاه‌های گروه‌های مسلح در افغانستان انجام شده و مدعی شد ۲۲ «تروریست» کشته شده‌اند.

این سومین حمله پاکستان به اهدافی در افغانستان طی دو هفته اخیر است؛ دو طرف درباره اهداف و تلفات این حملات روایت‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند.

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