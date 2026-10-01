سخنگوی طالبان: حملات پاکستان به افغانستان ۲۰ کشته و زخمی غیرنظامی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اعلام کرد در حملات هوایی شب گذشته پاکستان به بخش‌هایی از استان‌های کنر و هلمند، ۹ زن و کودک کشته و ۱۱ نفر زخمی شده‌اند.

مجاهد امروز (پنجشنبه، ۹ مهر) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هواپیماهای پاکستانی در منطقه چوگام شهرستان شلتن در کنر و منطقه صفار شهرستان گرمسیر در هلمند، خانه‌های غیرنظامیان را بمباران کرده‌اند. در این حملات سه خانه نیز تخریب شده است.

مجاهد این حملات را «تجاوز و جنایت خلاف تمامی اصول پذیرفته‌شده» خواند و آن را محکوم کرد. او همچنین تصاویری از خانه‌های تخریب‌شده و تلفات این حملات، از جمله تصاویر کودکان، منتشر کرده است.

در مقابل، وزارت اطلاعات و رادیو دولتی پاکستان اعلام کردند که این حملات علیه مخفیگاه‌ها و پناهگاه‌های امن گروه‌های مسلح در دو نقطه از افغانستان انجام شده است.

به گفته این وزارتخانه، عملیات در چارچوب «غضب‌للحق» و بر پایه اطلاعاتی که آن را معتبر خوانده، انجام شده و ۲۲ «تروریست» کشته و مقادیر زیادی سلاح و مهمات منهدم شده است.

اسلام‌آباد همچنین مدعی شده در جریان حملات اقدامات لازم برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان انجام شده است.

ادعاهای دو طرف درباره اهداف حملات و تلفات آن متفاوت است و جزئیات مستقل همه این ادعاها تاکنون تأیید نشده است.

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